Nuevo papelón del concejal Taborda: no estaba en la sesión pero comentaba por Facebook

En una nueva jornada de debates y decisiones en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, Ezequiel «Chamu» Taborda, concejal de la Libertad Avanza, volvió a acaparar la atención, pero no precisamente por su participación activa en la sesión.

El edil, que recientemente generó polémica por expresiones ofensivas difundidas en un video, pretendía dejar atrás el escándalo ofreciendo disculpas desde su banca. Sin embargo, su incorporación al recinto estuvo marcado por una serie de desaciertos que otra vez dejaron perplejos a propios y extraños.

Taborda, quien debía participar en una sesión extraordinaria para abordar importantes temas para la comunidad, como la propuesta del rechazo al DNU de Javier Milei, llegó sorprendentemente tarde. Aunque se rumorea que se encontraba en su despacho durante la realización de la sesión, el concejal ingresó al recinto casi cuarenta minutos después del inicio oficial.

Otro de los comentarios de Taborda durante la transmisión en vivo de la sesión.

Lo que resulta aún más sorprendente es que, mientras la sesión se desarrollaba sin su presencia física, «Chamu» Taborda se convirtió en un comentarista virtual desde sus redes sociales. Opinaba y compartía sus puntos de vista en la transmisión en vivo que el Concejo realiza regularmente durante las sesiones.

Este episodio generó críticas y cuestionamientos tanto dentro como fuera del recinto legislativo. La tardanza en su llegada y su participación virtual mientras se llevaba a cabo la sesión real lo puso otra vez en el centro de las críticas.

Print de pantalla de la transmisión en vivo de la sesión a la que Taborda no había llegado pero comentaba por Facebook.

Taborda de papelón en papelón

Este nuevo papelón se suma a la ya tensa situación generada por las declaraciones previas de Taborda, quien deberá trabajar arduamente para recobrar la confianza y el respeto de sus colegas y la ciudadanía. En un escenario político cada vez más exigente, sus acciones y decisiones seguirán siendo objeto de escrutinio y debate.

Como se recordará, a comienzos del mes de noviembre, Ezequiel «Chamu» Taborda difundió un video altamente polémico en sus redes sociales.

El posteo mostraba a Taborda visiblemente alterado, expresando su furia tras el supuesto vandalismo a su camioneta. En un tono agresivo, el flamante concejal se arremetió con una serie de declaraciones controvertidas que rápidamente se viralizaron en la esfera digital.

En el video, Taborda manifestó su indignación al grito de «Mueran todos los villeros mala leche, asco dan», una expresión que generó un fuerte repudio por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes consideran el comentario como discriminatorio y violento.

El concejal electo también hizo referencia a su enojo por los supuestos daños a su local y camioneta, expresando: «Estoy re caliente, mugrientos de mierda, me tengo que bancar que me rayen el local, la camioneta…Te juro voy a lastimar a alguien, no se equivoquen».

Ante la viralización del posteo, optó por borrar el video, aunque no pudo hacer lo mismo con el escándalo y la polémica.