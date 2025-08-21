Menu
Buscar
Suscribirse
Actualidad

Nuevo llamado a inscripción al Registro de Cuidadores Familiares

By: Redacion 2

Date:

Hasta el 15 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para las personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires interesadas en integrar el Registro de Cuidadores Familiares.

Como requisito, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se desarrollarán en modalidad virtual los días 18 y 25 de septiembre, desde las 9 hs.

El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.

Artículo anterior
Capacitaciones para autoridades de mesa en Florencio Varela
Redacion 2

Compartir artículo

Suscribirte

Popular

Te puede interesar
Relacionado

Capacitaciones para autoridades de mesa en Florencio Varela

Redacion 2 -
El lunes 25 de agosto comenzarán en Florencio Varela...

¿Qué es Tasy? El nuevo sistema que moderniza la salud en Florencio Varela

Redaccion -
El intendente Andrés Watson presentó la capacitación sobre la...

Del Caño en Florencio Varela: críticas a Milei, Kicillof y promesas de redistribuir la riqueza

Redaccion -
La peatonal Monteagudo, corazón comercial de Varela, fue escenario...

Escándalo en Varela: la novia de Lázaro Báez busca silenciar a un diario local

Redaccion -
Un fuerte conflicto por la libertad de expresión sacude...