Nueva marcha frente al Hospital Evita Pueblo exigiendo justicia por Xiomara

Familiares, amigos y allegados de Xiomara Godoy volvieron a manifestarse frente al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, al que acusan de negligencia por la muerte de la nena de 11 años, ocurrida el 7 de enero. La convocatoria, segunda para exigir justicia, tuvo lugar el lunes y contó con la presencia de familiares de otros fallecidos en ese nosocomio en circunstancias poco claras.

Con pancartas alusivas que dejaron ver mensajes como «Xiomara no murió, le quitaron la vida» y «Justicia, que paguen los irresponsables», la protesta pacífica busca justicia por lo que la familia considera un caso de «mala praxis» o negligencia médica que ya fue denunciado en la justicia.

Días atrás, Soledad Maciel, mamá de Xiomara, contó que el lunes 3 de enero llevó a su hija Xiomara Godoy (11), quien padecía «un fuerte dolor abdominal y fiebre» hasta el hospital Evita Pueblo. Según la joven, «No nos atendieron en toda la noche, hasta las 7 de la mañana (del día siguiente) que la dejaron internada».

Durante dos días su hija se quejaba por fuertes dolores en la zona «de la pancita», pero que ante el reclamo hacia el personal médico para que la atendieran, «nadie venía porque mi hija era posible Covid».

Ante los reiterados síntomas de dolor y viendo que la medicación contra el Covid que le aplicaron no hacía efecto, Xiomara fue intervenida de urgencia por una presunta peritonitis el día 6 de enero. Luego, y ante la gravedad del cuadro, Xiomara fue trasladada al hospital de Alta Complejidad El Cruce donde asegura Soledad, «hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero no se pudo porque en el hospital de Berazategui no la atendieron a tiempo».

La mujer radicó la denuncia por mala praxis en la comisaría 3ra. de Florencio Varela -localidad en donde vive-. En ese sentido, asegura que la muerte de su hija se pudo haber evitado si la hubiesen atendido en tiempo y forma.

Hasta el momento desde el nosocomio no hicieron declaraciones sobre el tema.

Fuente : Periódico El Progreso