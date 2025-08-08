Nueva edición de Infosur: escándalo Bondarenko, guerra electoral y triunfos deportivos

La edición impresa de hoy del Diario Infosur llega cargada de revelaciones políticas, tensiones electorales y motivos de orgullo local. Accedé a todos los contenidos en nuestro flipbook digital.

Bondarenko en el Ojo de la Tormenta: ¿Okupa VIP en City Bell?

La campaña electoral de La Libertad Avanza en la tercera sección se ve sacudida por un nuevo escándalo. Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial y comisario inspector, enfrenta graves acusaciones por usucapión de tierras en City Bell.

Según documentos judiciales revelados, Bondarenko ocuparía un terreno de 15×40 metros, con una causa archivada en 2021 que buscaba legitimizar la ocupación. El caso involucra también a su colega, el comisario Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, en una situación similar.

Kicillof vs Milei: La Batalla por el Conurbano Bonaerense

Mientras tanto, el gobernador Axel Kicillof contraataca con una estrategia de unidad peronista. En actos realizados en Ezeiza y Presidente Perón, junto a Verónica Magario y Mayra Mendoza, el mandatario bonaerense lanzó duros cuestionamientos al ajuste nacional y defendió los recursos provinciales.

«Milei pretende destruir la Argentina que conocemos», sentenció Kicillof ante una multitud de militantes, mientras reclama los $12 billones que Buenos Aires exige a la Nación.

Justicia en Florencio Varela: Policía Irá a juicio por Balazo

En materia judicial, la Justicia confirmó la elevación a juicio del expolicía Marco Livio Rosetti, acusado de intentar asesinar a Ruth Cabral durante una discusión vecinal en San Rudecindo. El hecho ocurrido en noviembre de 2024 marca un precedente en casos de violencia policial local.

San Cayetano 2025: Fe, Trabajo y Resistencia Social

La tradicional celebración de San Cayetano en Florencio Varela volvió a combinar devoción popular con reclamo social. Miles de fieles se congregaron en la capilla del Kilómetro 26 pidiendo por pan, trabajo y dignidad en un contexto de fuerte ajuste económico.

Orgullo Varelense: Campeones del Mundo en Taekwondo

La nota positiva llega desde Barcelona, donde la Escuela «Centro ITF» de Florencio Varela brilló en el Mundial de Taekwondo con 15 medallas. Ludmila Guisasola, del barrio El Rocío, se destacó como la gran figura del torneo con cinco preseas, incluyendo cuatro de oro.

Flipbook Digital: Leé la Edición Completa

Accedé ahora a la edición impresa completa de Infosur a través de nuestro flipbook interactivo. Navegá página por página como si tuvieras el diario en tus manos, con la comodidad de la lectura digital.