🥊 Noche de Box en el Club El Porvenir del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes. 🥊

Este sábado 23 de septiembre recibimos una nueva velada de Box organizada por #chinomaidanapromotions y @espnknockout.

Desde las 21:00 hs, en las instalaciones de Moreno 1223, de la ciudad de Quilmes, podrán disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel.

El Secretario General Roberto Rodriguez invita a los afiliados y afiliadas a acercarse y consultar por las entradas anticipadas.

Podes solicitar información comunicándose por whatsapp al 115-935-7494 o acercarse personalmente a cualquier Delegación.