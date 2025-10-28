«Ni las iglesias se salvan»: entraron por el techo y desvalijaron un templo evangélico en Florencio Varela

Ladrones robaron equipos de sonido, micrófonos y consolas en la Iglesia Bautista del Cruce Varela durante la madrugada. El pastor Diego Vega pidió ayuda para recuperar los elementos: «Los usamos para el bien común». La iglesia lleva 20 años trabajando con la comunidad.

FLORENCIO VARELA — «Ni las iglesias se salvan». La frase resume la impotencia que sintió el pastor Diego Vega cuando este martes al amanecer descubrió que ladrones habían entrado por el techo de la Iglesia Bautista del Cruce Varela y se habían llevado todo el equipo de sonido.

Consola marca Peavey, potencia, micrófonos Shure, cables. Años de esfuerzo comunitario desaparecieron en una noche. Los delincuentes dejaron destrozos y una comunidad de fe golpeada.

«Nos han vulnerado el lugar, provocando varios destrozos lamentables, tristes, y también nos han quitado cosas que con mucho esfuerzo y de mucho tiempo hemos conseguido tener», dijo Vega en un video que publicó en redes sociales y que ya tiene más de 1.600 visualizaciones.

Entraron por el techo en plena madrugada

El robo ocurrió durante la madrugada del martes en la iglesia ubicada sobre Camino General Belgrano, a dos cuadras del Cruce Varela.

Los ladrones ingresaron por el techo del templo, generaron destrozos en el interior y se llevaron todo el equipamiento de sonido que la comunidad había conseguido reunir a lo largo de años de trabajo.

«Entre ellos, una consola marca Peavey, una potencia, micrófonos marca Shure, cables, y demás. Todo esto es utilizado para nuestras reuniones, festivales y el trabajo diario con y hacia la comunidad, jóvenes y niños», detalló el pastor en el posteo que realizó en Facebook e Instagram.

El botín no solo tiene valor económico. Representa dos décadas de trabajo comunitario de una iglesia que se dedica a ayudar a vecinos en situación de vulnerabilidad.

«No queremos denunciar, queremos recuperar las cosas»

En el video que grabó desde el interior del templo, con la voz entrecortada por la emoción, Diego Vega hizo un pedido desesperado: ayuda para recuperar los elementos robados.

«Si ves en las redes, en algún marketplace, en vecinos, o en algún lugar, por ejemplo, una de las cosas de mayor valor es una consola marca Peavey, con potencia, micrófonos Shure, si ves que alguien está vendiendo, si sabés, por favor, entrá en contacto con nosotros», suplicó.

Y agregó algo que sorprende: «No queremos denunciar, no queremos hacer nada, queremos recuperar esas cosas, porque las usamos para el bien común, porque ayudamos a la gente, ayudamos al necesitado, ayudamos a toda la comunidad».

El pastor lleva 20 años al frente de la Iglesia Bautista del Cruce Varela. Conoce a los vecinos. Y los vecinos lo conocen a él. La comunidad valora el trabajo social que realiza el templo con niños, jóvenes y familias en situación de necesidad.

«Hace 20 años nos conocen siempre todos nuestros vecinos y amigos en la comunidad, y queremos agradecerles siempre también por estar apoyándonos», dijo con gratitud.

Sin reuniones hasta recuperar el equipo

El robo no solo golpeó emocionalmente a la comunidad religiosa. También la dejó sin herramientas para continuar con su labor.

«Quiero hacer este video puntualmente por dos cosas importantes. Una, primero, contarles principalmente algo que nos va a impedir poder realizar las reuniones como las hacemos continuamente, porque son muchas cosas de valor en relación al sonido», explicó Vega.

Sin consola, sin micrófonos, sin potencia, la iglesia no puede desarrollar sus actividades habituales: cultos, festivales, encuentros con jóvenes, trabajo territorial con la comunidad.

Todo quedó paralizado hasta poder recuperar —o reemplazar— el equipamiento robado.

El pedido de ayuda y oración

El pastor Diego Vega convocó a la comunidad a colaborar de dos maneras: con información sobre los elementos robados y con ayuda económica para poder reemplazarlos.

«Les pedimos a los hermanos de la iglesia, a los hermanos que nos conocen, que puedan estar orando por nosotros, que puedan estar ayudándonos de alguna manera para poder seguir adelante», pidió.

La iglesia dejó abiertos varios canales de contacto:

WhatsApp: 11-4409-0313

11-4409-0313 Redes sociales: Facebook e Instagram (mensajes privados)

Facebook e Instagram (mensajes privados) Alias bancario: disponible en sus redes

«Como Iglesia estamos tristes, pero agradecemos que ningún hermano o hermana haya salido herido. Tenemos un Dios bueno y fiel que nos ayudará en este tiempo de dificultad», expresó el comunicado oficial que publicaron en redes.

«Dios una vez más será fiel»

A pesar del dolor y la impotencia, Diego Vega cerró su mensaje con una declaración de fe.

«Damos gracias a Dios, porque no hubo ninguna persona ni lastimada, ni herida, ni ningún otro destrozo, ni mal que nos sea material. Dios siempre es bueno y Dios siempre es fiel, sabemos que vivimos tiempos difíciles, y también sabemos y estamos convencidos de que Dios una vez más será fiel«, concluyó el pastor.

El video termina con un «Amén» y la esperanza de que la comunidad responda al llamado.

La inseguridad no respeta ni los templos

El robo a la Iglesia Bautista del Cruce Varela se suma a una seguidilla de hechos delictivos que golpean a Florencio Varela y el conurbano bonaerense.

En las últimas semanas, el distrito fue escenario de tiroteos narco, robos a comercios y ataques a vecinos. Ahora, ni los templos religiosos quedan al margen de la ola de inseguridad.

«Ni las iglesias se salvan», sintetizó un vecino en los comentarios del posteo del pastor Vega.

La frase resume la sensación de desprotección que atraviesa a barrios enteros del conurbano, donde la delincuencia avanza sin freno.

Si tenés información sobre los equipos robados o querés colaborar con la iglesia, podés comunicarte: