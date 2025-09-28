Narco peruano condenado a 27 años: mató a dos mujeres y al policía López

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Florencio Varela sentenció a Luis Gustavo Valderrama Pac por el doble femicidio de Magalí Otranto y Denise Sudera en Quilmes y por el crimen del subteniente bonaerense Arnaldo López.

La condena en Florencio Varela

(Por Romina Martínez Parfeniuk, exclusivo para Infosur) El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Florencio Varela, integrado por los jueces Florencia Butierrez, Raúl Sequeiros y Natalia González Aguirre, condenó a Luis Gustavo Valderrama Pac, narco de origen peruano, a 27 años de prisión.

La sentencia recayó por el doble femicidio de Magalí Otranto (28) y Denise Sudera (30), asesinadas a fines de junio de 2018 en la Villa Itatí de Bernal, y por el homicidio agravado del subteniente de la Bonaerense Arnaldo Andrés López, ocurrido en diciembre del mismo año en el barrio Paraná de Florencio Varela, en uno de los campos donde se vendía droga.

Ben 10, el narco peruano acusado de matar al policía López en un campo de la droga en Varela al momento de ser detenido.

El relato frío del asesino

Durante las audiencias, Valderrama Pac se mostró cínico y sin arrepentimiento. Relató cómo mató a Otranto y Sudera “porque ya no me servían” y cómo abrió fuego contra el policía López. “Vacié el cargador”, declaró ante los jueces con total frialdad.

El tribunal lo condenó por homicidio agravado por la condición de la víctima de ser miembro de las fuerzas de seguridad pública y el uso de arma de fuego, además del doble femicidio en concurso real con portación de arma de guerra.

Indignación de la familia del policía López

Tras conocerse el veredicto, la viuda del policía, Guillermina Frette, cuestionó duramente la pena.

“La vida de tres personas no puede valer solo 27 años de cárcel. Mi marido dio su vida por esta sociedad y la condena es indignante”, expresó en diálogo con Infosur Diario.

Frette, también integrante de la Bonaerense, aseguró:

“Que barato sale asesinar en Argentina. La perpetua nos dio el peruano al decidir por la vida del flaco, arruinando la vida de quienes lo amamos”.

Quién es Luis Gustavo Valderrama Pac

Valderrama Pac, conocido en Perú como “Ben 10”, tenía un pedido de captura internacional de Interpol por estar implicado en el asesinato del comandante Pedro Pablo Guerrero de la Policía Nacional peruana, ocurrido en Lima en 2014.

En Argentina se lo vinculó a varios delitos violentos en el sur del Conurbano. Finalmente, fue detenido en abril de 2019 en Ingeniero Allan, Florencio Varela, tras una intensa investigación de la Policía Bonaerense.

El caso del subteniente López

El 29 de diciembre de 2018, alertado por un llamado al 911, el subteniente Arnaldo Andrés López acudió al barrio Paraná en Florencio Varela. Allí recibió dos disparos en el pecho. Luchó por su vida en el Hospital Mi Pueblo y en el Sanatorio Fitz Roy, donde cumplió 40 años internado, hasta que falleció el 7 de enero de 2019.

López era recordado como un agente servicial y dedicado, muy querido por sus compañeros. Vivía en el barrio San Jorge junto a su pareja Guillermina, con quien soñaban construir su casa en La Capilla.

Una condena que no cierra

Aunque la Justicia argentina sentenció a 27 años de prisión al peligroso sicario peruano, para las familias de las víctimas el fallo no repara el dolor ni la injusticia.

El caso reabre el debate sobre las penas en crímenes de extrema violencia y deja al descubierto la facilidad con la que criminales internacionales logran operar en el Conurbano bonaerense.