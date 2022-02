Nahuel Pennisi, un orgullo varelense

Doble consagración, en Cosquín y Jesús María y papá por segunda vez

Nahuel Pennisi comenzó el 2022 cosechando éxitos. De los profesionales y de los personales. En el marco de su convocante gira por Argentina y luego de haber participado numerosas veces como invitado, el cantante y compositor realizó su primera presentación en el Festival de Jesús María, donde alcanzó la Consagración.

A pocos días de este reconocimiento, se presentó en vivo en el Festival de Cosquín, donde lo acompaño en el escenario su colega y amigo Abel Pintos para interpretar juntos su single «Mundo» y el clásico popular «Fuego en Animaná». Esta presentación le valió a Nahuel la Consagración del Festival de Cosquín, convirtiéndose así en el primer artista en lograr el mismo año la doble consagración en los festivales más importantes del folclore argentino.

Y al volver a su casa se encontró con el nacimiento de Alma, su segunda hija a la que presentó en sociedad con emotivo video que se hizo viral. De esta manera, Pennisi tuvo un enero de encanto y magia.

El talento de Nahuel como compositor queda comprobado una vez más con el fenómeno de “Universo paralelo”, canción que forma parte de su tercer álbum «Renacer» y cuya reciente versión realizada junto a la banda La K’onga ya se perfila como una de las canciones del verano.

“Universo paralelo“ de La K’onga y Nahuel Pennisi ha superado las 6 millones de reproducciones en plataformas digitales y actualmente se encuentra en el puesto #8 del Top 50 de Argentina de Spotify.

El videoclip oficial, que acumula 21 millones de vistas, se mantuvo en el top #5 de las Tendencias de YouTube en Argentina durante un mes, y el video de la versión en vivo en el Estadio Luna Park suma 6.5 millones de reproducciones.

La versión original de “Universo paralelo“ supera las 7.5 millones de reproducciones y visualizaciones, y es una de las trece canciones que integran “Renacer”, álbum galardonado en 2021 con el Premio Gardel como “Mejor álbum folklore alternativo” y que le valió a Nahuel su segunda nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor álbum folklórico”.

Durante el verano del 2022 Nahuel continuará recorriendo las distintas ciudades de Argentina y a partir de marzo regresará al estudio para dedicarse a trabajar en lo que será su cuarto proyecto discográfico.

“Renacer” es una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos de la música latinoamericana. Gran parte del álbum cuenta con la producción del reconocido Julio Reyes Copello (Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz,entre otros) e incluye la participación de grandes músicos en estudio.

En este álbum se destacan su single “Mundo“ junto a Abel Pintos, “Ella“, una canción que busca revalorizar y agradecer el rol de la mujer en todos los ámbitos, y emotivas canciones como “Compañera” y “Vuelve”.

Sobre este álbum, dice Pennisi: “Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”.

El destacado músico varelense nació el 19 de octubre de 1990 y actualmente es uno de los consagrados en la música popular. Se crió en el barrio Mayol y de chico fue a la Escuela °25 «Cecilia Grierson». Cuando tenía 16 años y, mientras cursaba el secundario, empezó a trabajar como músico callejero. Al terminar la escuela se dedicó de lleno a la mús