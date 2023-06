Mussi hizo un fuerte llamado  a la unidad del peronismo

“La unidad no se declama, se practica. A todos los dirigentes que están arriba les digo que soy un Intendente municipal que quiere la unidad con lista única o con PASO”, señaló Juan José Mussi, jefe comunal y presidente del PJ de Berazategui, en el homenaje a todos los mártires de la resistencia peronista que se realizó en el Cementerio de Ezpeleta. Allí, también, estuvo el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.

“Yo quiero la unidad porque no quiero que el peronismo pierda”, insistió Mussi en el acto. Además, aseguró: “No quisiera sentirme responsable de que los neoliberales vuelvan al poder por las urnas. Tenemos que unirnos más que nunca”.

Asimismo, subrayó: “No sacamos los pies del plato porque me importa el peronismo. Aquellos mártires del 9 de junio peleaban porque había en el país dos proyectos y hoy la lucha es la misma: justicia social o injusticia social; derechos o no derechos; peronismo o no peronismo”.

Por su parte, Watson afirmó: “Tenemos que hacer que la sangre derramada de nuestros compañeros fusilados no haya sido en vano. Para eso, tenemos que salir a hablar con nuestros vecinos y vecinas, porque es la derecha o los derechos”.

Tras la disposición de ofrendas florales, la mención de los caídos y la bendición sacerdotal, los y las asistentes compartieron un minuto de silencio. Luego, se realizó una invocación religiosa y los y las presentes meditaron en la lectura del poema No me Olvides, a cargo de Edith Llanos y tomó la palabra Roberto Berrozpe -integrantes de la Comisión Permanente de Homenaje- , para finalizar entonando al unísono la Marcha Peronista.

Cada 9 de junio se conmemora la pérdida de civiles que en 1956 participaron de un levantamiento encabezado por el General Juan José Valle, con el objetivo de derrocar la dictadura gobernante y así reinstaurar la democracia en el país. La Comisión Permanente de Homenaje a Los Mártires del 9 de junio de 1956 desarrolla todos los años un acto homenaje en el mausoleo ubicado en el Cementerio de Ezpeleta, donde descansan los restos de los berazateguenses Román Salas y José María Campos («Campitos»); y los quilmeños: Fermín Jeanneret, Dante Hipólito Lugo, Aldo Emir Jofré y Miguel Ángel Mouriño.

Estuvieron presentes en la ceremonia, la diputada provincial Berenice Latorre; el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales del Municipio de Quilmes, Alberto De Fazio; además, integrantes de Gabinete y concejales de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.