Música hecha en Berazategui: Uriel y Uziel Casas, una historia para escuchar

En el corazón de Berazategui, donde los acordes y la melodía se entrelazan con la esencia de la comunidad, dos hermanos se destacan en la Orquesta Escuela Hudson, una alegría cultural del distrito que cultivó talentos musicales desde sus cimientos. Uriel (21) y Uziel Casas (17) son, ante todo, berazateguenses, pero también son los protagonistas de una historia que resuena en las notas que interpretan con maestría.

Desde temprana edad, guiados por la curiosidad y el llamado de la música, ambos hermanos descubrieron su pasión en la Orquesta Escuela Hudson. Uriel, el clarinetista de 21 años, se unió a las filas a los 12, mientras que Uziel, el violinista de 17 años, comenzó su travesía musical a la tierna edad de 6. La música no solo se convirtió en su arte, sino también en el lenguaje que les permitió compartir su narrativa con el mundo.

La música a pura orquesta

La Orquesta Escuela Hudson, respaldada por la Municipalidad de Berazategui bajo la dirección del intendente Juan José Mussi, continúa iluminando el panorama cultural local. Gracias al compromiso de la Secretaría de Cultura y Educación, este espacio de formación gratuita ha florecido, siendo uno de los bastiones de la escena musical del distrito junto a las Orquestas de Barrio 1° de Mayo y El Pato.

En una charla con Uriel, el clarinetista comparte su experiencia: «La Orquesta me permitió conocer una parte de mí que no conocía. Empecé por curiosidad y después la música me atrapó». Su voz se llena de emoción al recordar eventos memorables, como su participación en un encuentro de orquestas berazateguenses en 2014 y un viaje a Mendoza para colaborar con otras orquestas provinciales.

A pesar de los desafíos que impuso la pandemia, la Orquesta Hudson persistió a través de la virtualidad, una luz en medio de la oscuridad. «Fue una gran alegría juntarnos nuevamente para tocar», afirma Uriel. Este año, la orquesta expandió sus horizontes al incorporar la formación de bandas de instrumentos de viento y percusión, brindando a los jóvenes músicos la oportunidad de explorar nuevas dimensiones sonoras.

Uriel comparte una experiencia única que marcó su camino musical: «Gracias a este espacio, también tuve la posibilidad de conocer a Carlos Céspedes -clarinetista solista de la Orquesta Estable del Teatro Colón- y tomar clases con él». Estas experiencias, lejos de ser simples momentos, actuaron como catalizadores que lo inspiraron a buscar horizontes más amplios. «Actualmente estoy estudiando para ser un buen músico, seguir disfrutando del instrumento y ser profesor, para dar a los chicos y las chicas la posibilidad de conocer una orquesta», añade con determinación.

El relato de Uziel, el joven violinista, se entrelaza con el de su hermano: «Participar en esta orquesta cambió mi forma de percibir la música. Esto me despertó el deseo de estudiar y aprender lenguaje musical para desenvolverme con el instrumento». Su entusiasmo es palpable al hablar sobre las posibilidades que la Orquesta brinda de manera gratuita y abierta para los jóvenes talentos locales, eliminando barreras económicas y haciendo que la música sea accesible para todos.

La historia de Uriel y Uziel Casas es más que una crónica de dos músicos talentosos; es un testimonio del poder transformador de la música y el compromiso de la comunidad para fomentar el arte y la cultura. Quienes deseen sumarse a esta sinfonía de oportunidades pueden acercarse al Complejo Cultural Municipal León F. Rigolleau o escribir a escuelamusica@culturaberazategui.gob.ar , donde las puertas están abiertas para aquellos que deseen agregar su voz al coro de la Orquesta Escuela Hudson y seguir construyendo juntos el vibrante legado musical de Berazategui.