Multitudinaria Fiesta de la Flor 2025 en Florencio Varela

Más de 100 mil vecinos disfrutaron del color y la identidad varelense

Con un parque colmado de familias, aromas y colores, la Fiesta de la Flor 2025 se convirtió en una verdadera postal del sentir varelense. Durante el viernes 3 y el sábado 4, miles de vecinos recorrieron el polideportivo recreativo, deportivo y cultural instalado en Thevenet y Storni, donde la naturaleza, el trabajo local y la tradición se fusionaron en dos jornadas de alegría y comunidad.

El intendente Andrés Watson celebró “una edición con más de 100.000 personas que visitaron la propuesta durante ambas jornadas”. Y destacó que “esta convocatoria evidencia el interés del varelense por una fiesta con arraigo local y sentido identitario”.

Una feria que florece con el trabajo local

La exposición reunió más de 350 stands de floricultores, viveristas, emprendedores, artesanos y gastronómicos que dieron vida a una feria vibrante y diversa.

“Fue una celebración que además contó con talleres y charlas sobre cuidado de las especies, compostaje y arreglos florales. Tampoco faltaron los shows de artistas locales que animaron el fin de semana”, describió el jefe comunal, acompañado por su esposa Mariana Bruzzone y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente.

Emprendedores y artesanos varelenses presentaron sus productos en el paseo de stands, una de las atracciones más visitadas del evento.

Voces desde los stands

Mientras acomodaba los plantines a la venta en su gazebo “Alex”, Fabián, productor local, remarcó “la buena organización del encuentro” y valoró “los espacios de comercialización que siempre nos brindó el Municipio”.

“Estar en la Peatonal, en plaza Calegari o en Mercado Activo nos ayudó muchísimo a crecer con nuestro negocio”, aseguró.

En otro rincón del paseo, Marcela, de “Venecia”, exhibió una amplia variedad: “plantas de exterior e interior, de colección, productos de jardinería, fuentes, decoración, insecticidas y macetas artesanales”.

“Los clientes estuvieron contentos con la variedad y los precios acordes. Agradecemos el respaldo que nos dio la Municipalidad para progresar con este proyecto”, subrayó.

Desde la cooperativa Ecoflor, Gladys, de “Cultivos Okayama”, contó que los rosales fueron un éxito rotundo. “El público valoró los precios razonables para la economía de hoy”, afirmó con una sonrisa.

Una fiesta que ya es tradición

Con el paso de los años, la Fiesta de la Flor en Florencio Varela se consolidó como una cita imperdible en el calendario local, donde se celebra la identidad productiva, ambiental y cultural del distrito.

“Cada flor, cada stand, cada charla representa el esfuerzo de nuestra gente. Este es el Varela que florece con trabajo, solidaridad y esperanza”, cerró Watson, entre aplausos.