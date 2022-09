Mirá cómo fue el cobarde ataque a hinchas del Halcón

Varios vidrios de los colectivos terminaron rotos, pero no hubo que reportar heridos.

«Nos entregó la Policía», con esa frase, escrita en las redes sociales, hinchas de Defensa y Justicia, sentenciaron lo que produjo el serio incidente en Resistencia: varios micros de hinchas terminaron con sus vidrios rotos, pero no se reportaron heridos.

Para los hinchas del Halcón no hay dudas: fueron víctimas de una encerrona. El cobarde ataque a los micros que trasladaban a los simpatizantes del equipo de Florencio Varela quedó registrado en un video.