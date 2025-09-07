Elecciones 2025: cerró la votación en Varela con más del 60% de participación

Florencio Varela y la Provincia completaron la jornada electoral con normalidad. Ahora comienza la expectativa por los resultados.

La participación superó las expectativas y el oficialismo de Fuerza Patria confía en los primeros datos.

Florencio Varela comenzó a vivir desde temprano la jornada electoral del domingo 7 de septiembre de 2025 con normalidad en los centros de votación. En el distrito hay 370.008 electores habilitados y 1.046 mesas distribuidas en las escuelas de los barrios.

Los vecinos elegirán 12 concejales titulares, 8 suplentes y 5 consejeros escolares, además de participar en la elección de diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral.

A continuación, el minuto a minuto de las elecciones 2025 en Florencio Varela:

18:00 – Cerraron las elecciones en Varela

A las 18:00 cerraron los comicios en la Provincia de Buenos Aires y también en Florencio Varela, donde la jornada se desarrolló con normalidad. Según datos oficiales, votó más del 60% del padrón electoral en el distrito.

En el plano político, desde el oficialismo de Fuerza Patria transmitieron confianza en relación a los resultados que comenzarán a conocerse en las próximas horas.

La expectativa ahora está puesta en el escrutinio provisorio que iniciará a partir de las 21:00, cuando se difundan los primeros números oficiales tanto a nivel provincial como en Florencio Varela.

14:30 – Más votantes de lo esperado y debate político

El nivel de participación en las elecciones bonaerenses está sorprendiendo a propios y extraños: según la Junta Electoral, a las 14 horas ya había sufragado el 35% del padrón, un número considerado “muy bueno” por fuentes políticas y electorales.

El dato cobra relevancia porque se trata de elecciones legislativas locales —sin la atracción de una presidencial—, lo que hace prever que la jornada podría superar el 65% de participación al cierre.

El fenómeno abre un debate político: algunos analistas sostienen que un eventual ausentismo beneficiaba al peronismo, por su capacidad de movilización territorial. Sin embargo, otros señalan que el mayor caudal de votantes podría estar impulsado por electores decididos a castigar al Gobierno, lo que favorecería a la oposición.

La incógnita se resolverá recién con el escrutinio, pero el dato ya marca tendencia en la Provincia de Buenos Aires.

14:00 – Ya votó el 35% del padrón en Varela

Según datos oficiales de la Junta Electoral, a las 14:00 ya había emitido su voto el 35% del padrón electoral en Florencio Varela. La participación continúa en aumento en las 1.046 mesas habilitadas en el distrito, en una jornada que se desarrolla con normalidad y buena afluencia de vecinos en los distintos barrios.

13:30 – Andrés Watson votó en Varela

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, emitió su voto en las elecciones legislativas provinciales del mediodía del domingo en la Escuela Primaria N°51, ubicada en calle Ituzaingó entre 214 bis y Alem, en Zeballos Centro.

Watson, que concurrió acompañado por su familia, destacó que se trata de “una fecha donde expresar nuestra voluntad: el acto más importante de la democracia”.

13:00 – Casi 30% del padrón ya votó en Varela

Según datos oficiales difundidos por la Junta Electoral, a las 12:30 hs ya había votado el 29,74% del padrón electoral de Florencio Varela. La jornada continúa con normalidad en los 1.046 centros de votación, mientras los vecinos siguen acercándose a las urnas.

12:30 – Maximiliano Bondarenko votó en Varela

A las 12:30, Maximiliano Bondarenko, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, emitió su voto en la Escuela N°2 de Florencio Varela. Al finalizar, destacó que los vecinos “tienen un mejor termómetro que él para hablar de la inseguridad”. La jornada electoral continúa con normalidad en todo el distrito, con movimiento constante en las 1.046 mesas habilitadas.

12:00 – Gustavo Rearte votó en la escuela 22 de Varela

A las 12:00, Gustavo Rearte, candidato a renovar su banca en el Concejo Deliberante y actual presidente del cuerpo, emitió su voto en la Escuela Primaria 22, ubicada en Gobernador Monteverde, Florencio Varela. La jornada transcurre con normalidad y los vecinos continúan acercándose a las urnas.

10:30 – Axel Kicillof votó en La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto a las 10:30 en la Escuela Superior de Formación en Salud de La ciudad de La Plata. Lo acompañaron su esposa, Soledad Quereilhac, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La jornada continúa con normalidad en toda la provincia, incluido Florencio Varela, donde los vecinos siguen acercándose a las urnas.

09:30 – Alta participación en las primeras horas

Autoridades de mesa señalaron que la participación inicial es elevada, con pocas filas en varias instituciones educativas.

09:00 – Primer movimiento en las escuelas

En barrios como Villa Vatteone, San Jorge, Zeballos y Bosques se registra un fluido ingreso de vecinos para votar.

08:00 – Apertura de urnas en las elecciones 2025

Las mesas abrieron en horario y con normalidad. Personal de seguridad y autoridades de mesa recibieron a los primeros votantes.