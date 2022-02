Mercado Libre busca 231 empleados: Cómo postularse para cobrar hasta $400.000 mensuales

Up Next

El sitio Glassdoor, que recopila información de ex y actuales empleados, reveló que entre los sueldos oficiales de Mercado Libre, un desarrollador gana en promedio $169.000 al mes; un ingeniero supera los $235.000; un analista ronda los $130.000; y un líder técnico puede superar los $464.000.

También se buscan profesionales que cumplan como analistas de auditoría interna IT; asistentes de transporte; desarrollador con especialización en datos para el sector de marketing; líder técnico back-end; ingenieros en ciencia de datos; desarrolladores de apps Android e iOS; entre otros.

Con más de 60 millones de usuarios, fue reconocida como una de las mejores compañías latinoamericanas para trabajar, según el índice internacional Great Place To Work.