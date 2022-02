«Mechones x Sonrisas», la emotiva colecta en el Día Mundial contra el Cáncer

Más de ciento sesenta personas donaron su cabello -en el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer– durante la colecta solidaria “Mechones x Sonrisas” llevada a cabo en Almirante Brown, destinada a confeccionar pelucas para pacientes oncológicas en tratamiento de quimioterapia. Fue una jornada récord, en la que además se recibieron donaciones de accesorios para la confección de dichas pelucas.

La iniciativa, llevada adelante a través del programa solidario municipal «Causa Común», junto con la organización “Mechones x Sonrisas”, tuvo lugar en Casa Municipal de la Cultura y contó con importante convocatoria que superó expectativas y generó un punto de encuentro para ayudar a las personas que le dan pelea a la enfermedad.

También acompañaron la propuesta la Secretaría de Salud del Municipio browniano con charlas para los presentes, con el objetivo de concientizar a los vecinos respecto del cáncer, y la organización comunitaria Fueguitos.

En la oportunidad, no solo se recibieron mechones de cabello, sino que con el apoyo de peluqueros que trabajaron ad honorem -entre ellos integrantes de Villanos Barbudos Argentina, Club internacional de Barbas- se realizaron cortes a quienes así lo requerían para donar. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, indicó que «vamos a seguir impulsando estas jornadas solidarias que están teniendo una convocatoria récord», al tiempo que Mariano Cascallares elogió «el gran trabajo de Causa Común durante toda la pandemia transformándose en un canal que permite materializar la solidad de nuestra gente».

Fue una jornada solidaria llena de emoción y alegría que le permitió a las y los brownian@s unirse y fomentar un espacio de participación y concientización sobre la lucha contra la enfermedad. Al respecto Mariana una vecina de Burzaco señaló: “Me pareció un aporte necesario y me sentí convocada para venir, por eso me sume a la campaña que es realmente muy importante”. “Además es muy emocionante ver a las niñas -acompañadas por sus madres- contentas y felices de donar su cabello. Esto es pensar en las personas que lo necesitan, es una acto de solidaridad”, concluyó. Cabe señalar una particularidad: las pelucas se arman de acuerdo a las necesidades de los pacientes para que las mismas no difieran (o sean lo más parecido) de su cabello natural. Durante la jornada, se efectuó además la entrega de la ordenanza que declara de interés municipal la labor que desarrolla la organización Mechones x Sonrisas comandada por Lourdes Herrera una vecina de José Mármol, quien se mostró feliz por el resultado de la convocatoria. Participaron de la jornada, entre otros, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la subsecretaría de salud, Mariana Ávila, y el Director General de Relaciones Institucionales del municipio, Víctor Capparelli, entre otros.