Mayra y Axel Kicillof en La Florida de Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrieron el viernes la obra de pavimentación de 36 cuadras que se está ejecutando en Villa La Florida. También participaron de la actividad el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el 2º precandidato a Diputado Nacional del Frente de Todos, Daniel Gollan.

“Recorrimos el barrio General Belgrano de Villa La Florida, donde desarrollamos la pavimentación de 35 cuadras junto a la readecuación de la obra hidráulica. Este proyecto lo pusimos en marcha a partir del financiamiento del Gobierno Provincial y nos permitirá dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad. Desde el Gobierno Municipal tenemos el compromiso de avanzar en más obras y políticas públicas que transformen nuestros barrios, generen empleo y acompañen el crecimiento de nuestra provincia”, sostuvo Mayra, que estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Por su parte, el gobernador Kicillof destaco: “En este barrio se están haciendo 36 cuadras de asfalto. Y espontáneamente, porque fuimos de sorpresa, de las casas salían los vecinos, las vecinas, los chicos, las chicas y hasta los perros… y nos decían que era un barrio olvidado y que ya habían perdido la esperanza de mejoras. Y una señora, de 60 años, me dijo: ‘estuve años esperando este asfalto y pensé que me iba a morir sin que en mi barrio hubiera lo mínimo indispensable, como el asfalto a la salida de la casa’. Y mi respuesta fue que eso no pasó antes porque Quilmes tiene hoy la mejor Intendenta de su historia”.

La obra, financiada por el Gobierno de la Provincia y coordinada por la Comuna de Quilmes, consiste en la pavimentación en hormigón simple, completándose un perfil de pavimento urbano de 7.34 metros de ancho de un carril por mano. Se extiende a lo largo de 30 cuadras, con una longitud total de 3.225 metros y una superficie de 28.900 m².

Simultáneamente, avanza la obra de refacción integral y puesta en valor del ingreso a Villa La Florida, que se lleva adelante en la avenida 844 desde Camino General Belgrano hasta la calle 875. Financiada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del Plan Argentina Hace, esta obra incluye nuevos pavimentos, ampliación de la calzada, veredas, rampas, iluminación LED, cámaras de seguridad, espacios verdes y una nueva posta policial, entre otras refacciones. De este modo, no solo se mejorará el entorno, las condiciones de circulación y la accesibilidad, sino que además se fortalecerá la seguridad.