Mayra: “No nos detengamos ni un minuto cuando haya que defender la patria”

En la Catedral de Quilmes, bajo los vitrales encendidos por el sol invernal, se celebró este miércoles el Tedeum por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia. Presidido por el obispo Carlos Tissera, el acto religioso fue el marco solemne de una jornada que, en Quilmes, también tuvo alto voltaje político.

Desde la primera fila, la intendenta Mayra Mendoza siguió atenta cada palabra. Y luego, frente a representantes de instituciones, colectividades, fuerzas vivas, veteranos y funcionarios, tomó el micrófono con la voz cargada de firmeza.

“No nos detengamos un minuto de nuestros días cuando haya que defender la patria. Sea un 9 de Julio, un 25 de Mayo o cualquier día del calendario”, dijo, y marcó así el tono del discurso que vendría.

“Este gobierno tiene rasgos de dictadura”

Mendoza no dudó en trazar un diagnóstico lapidario del momento actual. “Nos toca atravesar un gobierno completamente cruel e insensible, con rasgos de una dictadura. Lo que vivimos es un terrorismo de Estado de baja intensidad, como dijo Cristina. Hoy, la principal líder opositora está presa”, lanzó.

Y agregó: “Otra vez, el peronismo está proscripto. Cristina podría ser candidata, pero no la podemos elegir. Esto no se puede normalizar”.

Con voz encendida, recordó el intento de magnicidio de septiembre de 2022 y cuestionó la cobertura mediática de ese hecho: “Al otro día, Clarín tituló ‘la bala que no salió, el fallo que sí saldrá’. Esa es la impunidad con la que operan”.

Eva Mieri y un homenaje en su ausencia

Mendoza también dedicó palabras emotivas a la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri, actualmente ausente por motivos de salud. “Eva es lealtad, es Argentina, es Cristina. Se la está bancando con el cuerpo por lo que siente en el corazón. Estoy orgullosa de mi compañera”, dijo.

Un llamado a la memoria colectiva

Para Mayra, la defensa de la patria no es solo discurso, sino compromiso activo con la historia. “Este tipo de modelos buscan deshistorizar, quitarnos la memoria para que no sepamos de dónde venimos. Y si no sabemos eso, no vamos a saber qué defender”, advirtió.

“La patria también es eso: memoria, gloria y lucha por la soberanía. Les pido coraje para salir adelante. Hay que estar dispuestos a dar la discusión sobre qué significa patria hoy.”

Novak presente, en cuerpo y en oración

El obispo Carlos Tissera, al cerrar el Tedeum, evocó la figura del querido obispo Jorge Novak, al cumplirse 24 años de su fallecimiento. “Hubo intereses mezquinos a lo largo de la historia, pero solo perduró lo construido para el bien común”, reflexionó.

La intendenta y Tissera rezaron juntos en la tumba de Novak, en un gesto simbólico que unió espiritualidad, memoria y política.

Desayuno patrio con instituciones

Finalizado el acto litúrgico, los presentes se trasladaron a la Casa de las Culturas, donde compartieron un desayuno patrio con dirigentes de instituciones, colectividades, veteranos, funcionarios del gabinete, concejales y vecinos. Allí hubo espacio para el diálogo, el trabajo articulado y la reafirmación del compromiso con una Quilmes más justa, más inclusiva y más democrática.