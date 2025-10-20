Mayra Mendoza y Juan Grabois inauguraron el Centro Cultural IAPI en Bernal Oeste

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto al candidato a diputado Juan Grabois, encabezaron este sábado la apertura del nuevo Centro Cultural y Biblioteca IAPI en Bernal Oeste. El espacio de 350 m², construido con fondos 100% municipales, beneficiará a vecinos de IAPI, Santa María y Barracas de Cambaceres.

Un sábado de música y cultura en Bernal Oeste

El sol de la mañana se filtró por los ventanales del flamante Centro Cultural y Biblioteca IAPI, en la esquina de Los Andes y calle 172, donde decenas de vecinos de Bernal Oeste se congregaron para celebrar la apertura de un espacio que promete convertirse en epicentro cultural del barrio.

La intendenta Mayra Mendoza llegó poco después de las 11, acompañada por Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria. El recorrido por las instalaciones estuvo amenizado por La Sonora de la IAPI, la orquesta infantojuvenil que tendrá su sede permanente en el nuevo edificio.

Los chicos y chicas de la orquesta desplegaron sus instrumentos mientras padres, abuelos y vecinos curiosos se asomaban a conocer cada rincón del centro: la biblioteca con su mediateca, el Salón de Usos Múltiples, las oficinas y hasta la cocina equipada para futuras actividades.

«Este espacio es de ustedes y para ustedes»

Con micrófono en mano y rodeada de vecinos, Mayra Mendoza tomó la palabra en el patio del centro, donde las paredes de colores vibrantes parecían diseñadas para dialogar con la luz del mediodía.

«Es un día de gran alegría. Este espacio con colores, con estos vidrios donde entra el sol, es para ustedes y de ustedes, así que lo tienen que disfrutar y que cuidar mucho», expresó la jefa comunal quilmeña.

La intendenta vinculó la inauguración con un mensaje político explícito. «Esta biblioteca, este centro cultural es también para poder generar cada vez más conciencia de lo que significa nuestra patria, de cómo hay que defenderla y valorarla», señaló.

Y no esquivó la referencia a Cristina Fernández de Kirchner: «Si yo nombro hechos que transformaron la vida de todos y de todas, estoy hablando de Cristina, que es una mujer inocente que está secuestrada por el poder, cumpliendo una condena de una causa política, de una causa armada. Cada vez que mencionemos a Cristina, tenemos que saber que tiene que estar en libertad».

Grabois: «Con lo poquito que nos dejaron, hacemos magia»

Juan Grabois, quien encabeza la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria, elogió la gestión de Mendoza: «Tienen al frente del Municipio a una mujer que le pone un nivel de energía que yo le envidio, que está todo el día militando y laburando».

El dirigente social apuntó directamente contra el presidente Javier Milei con una metáfora contundente: «La tobillera de Cristina es un certificado de dignidad. Porque ella tiene una tobillera por defender la patria, y Milei tiene un collar de perro por vender la patria».

Grabois destacó el valor del nuevo centro en un contexto de ajuste nacional: «Con la fuerza que nos queda, con lo poquito de Estado que nos han dejado hacemos magia. Porque esto sí es magia, y también voluntad política».

Y cerró con una arenga electoral de cara a los comicios: «Sin lucha no hay progreso, y por eso es que hay que hacerlo. Y esta vez luchar es votar el 26. ¡Fuerza a todos! ¡Viva la Patria! ¡Viva Mayra! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Cristina!».

Un espacio cultural con fondos 100% municipales

El Centro Cultural y Biblioteca IAPI se levanta sobre 350 metros cuadrados en una zona estratégica de Bernal Oeste, donde convergen los barrios IAPI, Santa María y Barracas de Cambaceres.

Lo notable de la obra es su financiamiento: fue construida íntegramente con fondos municipales, sin aportes provinciales ni nacionales, un dato que las autoridades locales subrayaron en medio del recorte de recursos a provincias y municipios.

El edificio cuenta con:

Área de biblioteca y mediateca con material de consulta y audiovisual

con material de consulta y audiovisual Salón de Usos Múltiples (SUM) para eventos y talleres

para eventos y talleres Oficinas para el personal y gestión del centro

para el personal y gestión del centro Cocina equipada para actividades gastronómicas

para actividades gastronómicas Espacios recreativos con juegos de mesa y arte

Talleres, orquesta y perfil inclusivo

La programación del centro apunta especialmente a las infancias y adolescencias con un perfil inclusivo. Entre las actividades que ya se están desarrollando figuran talleres de arte plástico, sellos, pingpong, metegol, jenga y ajedrez.

La gran apuesta cultural es La Sonora de la IAPI, la orquesta infantojuvenil que encontró en este espacio su hogar definitivo. Los jóvenes músicos, que vienen ensayando hace meses en condiciones precarias, ahora contarán con un salón adecuado para ensayos y presentaciones.

El centro ofrecerá también espectáculos, actividades recreativas y educativas con foco en la integración comunitaria, buscando convertirse en un punto de encuentro para vecinos de todas las edades.

Respaldo político y mirada electoral

La inauguración contó con una nutrida presencia de funcionarios y legisladores del oficialismo quilmeño y provincial.

Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler; el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery; los subsecretarios de Gestión Cultural, Evangelina Ramírez, y de Hábitat, Esteban Salaberry.

También participaron la presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, Eva Mieri; la diputada provincial Berenice Latorre; el director del flamante centro, Agustín Ronconi, y los concejales Ezequiel Arauz y Mariano Casado.

Como gesto de articulación regional, asistió la secretaria de Cultura del Municipio de La Plata, Ana Negrete, evidenciando los lazos entre las gestiones del sur del conurbano.

El acto tuvo un claro mensaje de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde Grabois encabeza la boleta de Fuerza Patria para diputados nacionales, en una lista que busca fortalecerse en el sur bonaerense.

Ficha técnica del Centro Cultural IAPI: