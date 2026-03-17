Maximiliano Bondarenko, diputado de LLA, atropelló a un motociclista en City Bell

El diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza y exconcejal de Florencio Varela, Maximiliano Bondarenko, atropelló este martes a un motociclista en Camino General Belgrano y calle 450, en la localidad platense de City Bell. El hecho ocurrió cerca del mediodía cuando el legislador salía de su domicilio. No hubo heridos graves.

Fuentes policiales informaron en exclusiva a Infosur

El accidente

Cerca del mediodía de este martes, el automóvil conducido por el diputado provincial Maximiliano Bon