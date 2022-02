Masacre de Varela: Magali Pineda «Pido justicia por las 3 chicas y por mí… que no quede impune».

A 5 años de la Masacre de Varela, donde fueron asesinadas Denise Juárez y Sabrina Barrientos. Una de las sobrevivientes de aquel 11 de febrero de 2017, Magali Pineda decidió dar ay reflexión sobre cómo vive su vida hoy.»Soy Magali Pineda, un 2017 fue un año terrible, donde terminó mi niñez, mi sueños, mi proyectos…es duro seguir viviendo con los recuerdos y cicatrices que llevo en mi cuerpo…Este año 2022, decidí operarme para ponerme un platino; Perdi mi vista izquierda, las fuerzas en la mitad de mi cuerpo. Vivo como puedo y sin trabajo, pero tratando de conseguirlo para criar a mi hijo de 4 añitos».

La joven varelense que enfrentó luego del incidente varias operaciones para salvarle la vida expresó «pido justicia por mi y por las 3 chicas… Que no quede impune».

Remarcó » mí hijo de 4 años me da día a día aliento para seguir viviendo… Agradezco a mi mamá, mi papá y mis hermanos/as que me ayudan para seguir por un sueño, por un futuro mejor».

«Asi me recuperaba»

Por último , Magali Pineda sentenció su mensaje aseverando » Vivo con recuerdos, tristezas y cicatrices en mi. Hoy puedo decir que vivo dia a día …le pregunto a Dios por qué me hicieron este daño a mi, porqué esa personas nos hizo daño. Solo quiero justicia y que Denise Juárez y Sabrina Barrientos descansen en paz …solo pido justicia … No me olvido que son 5 años de la Masacre de Florencio Varela».