Más de 300 varelenses ya viajan gratis: el pase que cambia vidas

Florencio Varela fue otra vez escenario de una jornada marcada por la empatía y la inclusión. En la sede de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en Aristóbulo del Valle y Alberdi, el intendente Andrés Watson encabezó este lunes la entrega de 350 Pases Libres Multimodales, un beneficio que permite a vecinos y vecinas viajar de forma gratuita en el transporte público urbano e interurbano.

“A partir de la articulación con el gobierno bonaerense, entregamos 350 credenciales con el objetivo de asegurar el cuidado, pero también la contención a las y los varelenses que necesitaban, a pesar del abandono de la gestión presidencial en el progreso de este dispositivo”, expresó el mandatario comunal.

El programa provincial apunta a garantizar la movilidad de personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, consolidando un Estado presente que acompaña y facilita el acceso a derechos básicos.

Voces que cuentan el valor del pase

El testimonio de los vecinos reflejó la dimensión humana de la iniciativa.

Graciela, vecina del barrio Los Pilares, acompañó a su nieta Jade y no ocultó la emoción:

“No podía creer la rápida e increíble atención. Viajamos toda la semana por la terapia de mi nieta, y este pase significa un ahorro enorme para nosotras”.

Desde Villa Mónica, Nora se acercó con su hija Natalia y coincidió en el alivio que representa el pase:

“Es una gran ayuda para los traslados al colegio y los turnos médicos”.

Por su parte, Analía, residente en Villa del Plata, llegó junto a su hijo Lorenzo y destacó la eficiencia del operativo:

“Uso el colectivo todo el tiempo. Poder hacer el trámite y llevarme la tarjeta en el día fue un lujo”.

Políticas que acompañan y transforman

Durante la jornada, la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti, resaltó la importancia del programa:

“La iniciativa garantiza el derecho a movilizarse sin costo a fin de llevar una vida plena”.

El acto contó además con la presencia de la responsable del área anfitriona, Laura Vivas, y la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, quienes acompañaron a las familias beneficiarias en una mañana donde la emoción y la gestión se unieron en un mismo recorrido: el de la inclusión.