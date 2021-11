Marcelo Benítez, un Halcón que hace historia en Varela

Bien se podría decir que Marcelo Benítez, es el “histórico” del primer equipo de Defensa y Justicia. Parte fundamental del mayor momento de gloria del club de Florencio Varela: el ascenso a Primera, la Copa Sudamericana y la Recopa, obtenida con su gol sobre la hora. Si dudas, un referente deportivo.

En declaraciones a la página oficial del Club Defensa y Justicia, el “Cholo” se mostró feliz por el presente del equipo. “Estamos en un lindo momento, peleando arriba, por clasificar a una copa. En lo personal muy contento por volver de una lesión, estando a la altura de los compañeros.”

Consultado por el portal oficial del Halcón sobre cuál es el secreto de la institución para la continuidad de este proceso exitoso, Marcelo comenta: “Defensa tiene mucho trabajo, una misma idea que se mantiene más allá de los años y de los nombres de entrenadores y jugadores que vengan. En Defensa solo tenés que pensar en venir a trabajar, hacer lo tuyo, está todo muy organizado. Hoy cualquier jugador no lo piensa, viene directo porque hay proyecto, hay una idea. Este club es como una familia, todos te atienden como si estuvieras en tu casa. Eso refleja lo que es Defensa. Yo viví todo, inferiores, B Nacional, Primera, me pone orgulloso.”

Respetar una idea, entiende que es la clave. “Desde que ascendimos han pasado 6 o 7 técnicos y siempre la idea es la misma. Lo mismo con los jugadores, todos se adaptan rápido a la idea del club. El club te hace sentir en tu casa y eso permite adaptarte rápido. Acá, tenés que venir, correr, ser protagonista, tener las ganas de seguir creciendo. Hay muchos casos de jugadores que han sabido aprovechar la oportunidad, venir, estar a la altura y seguir creciendo“.

Sobre la obtención de las Copas, cómo lo fueron viviendo, sostuvo: “En la Sudamericana íbamos partido a partido, sabiendo que era difícil. Demostramos que estuvimos a la altura. Llegamos a la final y pudimos ser superiores en todo sentido. En la final de la Recopa fuimos con respeto, sabiendo el poderío del rival. De local fuimos superiores más allá de la derrota. Allá hicieron todo para sentirnos visitantes, todo en contra, pero por suerte pudimos igualar la serie y ganarla por penales.“

Sin duda, su gol ante Palmeiras quedará en la memoria del club para siempre, un gol que fue gritado por todo el fútbol argentino. “Mucha gente de otros clubes me dice que gritaron mi gol contra el Palmeiras, y eso me llena de emoción y me ponen muy feliz, el reconocimiento de ese esfuerzo de tantos años“.

Además, el Cholo resaltó como siente su figura en la institución. “Me siento importante de poder aportar para que el club siga siendo grande. Acá venís y no te querés ir. La gente acompaña siempre, la cancha está buena, el predio agrandó todo, ese crecimiento a uno lo pone contento”.

Por último, Marcelo resaltó la importancia de Sebastián Beccacece en este momento de la institución. “A la hora de entrenar Sebastián es eufórico, nos exige, lo vive como si fuera un partido. Te exige al máximo. Que te exija está bueno porque te da menos margen de error. Sebastián se merecía la Recopa. Él nos metió en la Libertadores. Hace muchas cosas por el club, por la gente que trabaja acá. Está en todos los detalles.”

Defensa y Justicia extendió su buena racha y se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, al vencer el fin de semana pasado de local a Rosario Central por 3 a 0 en el partido que dio inicio a la vigésima fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. En esta fecha Defensa y Justicia visitará a Unión de Santa F