Malena Galmarini recorrió junto a Néstor Grindetti los avances de la obra cloacal  Monte Chingolo, en Lanús

Finalmente, Malena Galmarini concluyó: “Lanús ya tiene el 99% de red de agua potable, pero además a fin del año que viene, va a quedar con el 75% de cloacas y con el Sistema Riachuelo funcionando. Esto va a permitir que se pueda seguir avanzando para que Lanús no solo tenga el 100% de agua segura sino 100% de red de cloacas. Hacemos las obras porque son para todas las vecinas y los vecinos”.

Durante su estadía en el barrio SIAM, Malena Galmarini conversó con las vecinas y vecinos beneficiados sobre la situación del barrio y la importancia de la llegada de la red de cloacas. Eduardo, vecino del barrio, expresó: “Hace 59 años que estamos acá. Estamos esperando la cloaca, que es lo que más necesitamos y se ve que están trabajando rápido y bien”, a lo que su vecina Blanca agregó: “Vivo con mis hijos y hace 50 años, si no hace más, que estamos esperando las cloacas. Somos tres casas y tenemos un sólo pozo que se llena rápido. Cuando más pronto se haga mejor”.