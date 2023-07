Mal vecino: condenado por un crimen en ocasión de robo

Es la historia de un mal vecino que terminó condenado por un crimen. El Tribunal N° 2 de Florencio Varela integrado por los magistrados Zurzolo Suárez, González Aguirre y Stremel condenó por mayoría a Gabriel A., por el asesinato de Gregorio Delgado, hecho acaecido el 26 de abril de 2020, cuando el primero interceptó al segundo en la intersección de las calles Humahuaca y Rumania del barrio Santa Rosa con la supuesta intención de robarle la motocicleta.

La pena que le impusieron los jueces fue de 13 años y 4 meses de prisión, y ordenó su detención. Al tiempo que, solicitó una “restricción de acercamiento y prohibición de contacto entre la familia de la víctima y el acusado” , dado a que ambas partes habitan el mismo vecindario.

Alegatos

En los alegatos, el fiscal Marcelo Selier recordó los testimonios expresados por varios testigos y vecinos del barrio Santa Rosa en el debate. Algunos claves para identificar al hombre que le disparó a Delgado aquel domingo 26 de abril de 2020, en la que el país se encontraba cumpliendo el Decreto 297/2020 que ordenaba a la población el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia de Covid-19.

Además, presentó ante los magistrados las prendas que se le sustrajeron al imputado la noche del crimen; las mismas fueron concordantes en color y características con las que relataron al menos dos testigos en el debate.

Por su parte, la defensora oficial de Gabriel A., Dra. Marianela Granados solicitó la absolución de su defendido basándose en que “los elementos aportados por la fiscalía no alcanzan para atribuirle la participación a A., en el hecho”

Veredicto condenatorio

El Tribunal N° 2 condenó por mayoría a Gabriel A., a la pena de 13 años y cuatro meses de prisión por considerarlo autor penalmente responsable del delito en ocasión de robo. Además, ordenó su inmediata detención.

En tanto, dispuso preventivamente como medida de protección para la familia de Delgado “la restricción de acercamiento y prohibición de contacto por cualquier vía con carácter dinámico y de modo reciproco entre la familia de la víctima y el acusado”.

El dolor de su familia no cesa

“Queremos que se haga justicia que no quede impune su muerte. Que pague quien tenga que pagar. Él era un pibe laburante, le costó mucho tener su moto. Él le entregó la moto, siempre se habló en casa de que si pasaba algo pensara no se resistiera, y no lo hizo. Igual a sangre fría nos lo quitaron” recordó la viuda de Gregorio Delgado y aclaró “Quedaron dos criaturas sin su papá. Día a día se preguntan por qué su papá no está; es un dolor muy grande el que sentimos “.

La joven le expresó a los jueces antes del veredicto su preocupación “No tengo la culpa de lo que pasó. Lo único que pido que el caso se esclarezca y vivir tranquila con mis hijos, no quiero vivir con miedo. No poder salir de mí casa. Lo único que quiero es justicia”.

Roberto Delgado, padre de Gregorio a tres años del crimen aún no puede contener las lágrimas al hablar de su hijo. “Pido justicia por mí hijo y por sus hijos. De un día para el otro nos lo sacaron. Me parte el corazón tener que ir a verlo en el cementerio” manifestó en las puertas del TOC 2.

“Estamos muy dolidos aún por lo que pasó. La mamá no puede venir porque se pone mal. No lo pudimos despedir porque estábamos con el aislamiento por Covid y aún después de tres años, seguimos sufriendo. Pedimos justicia y que ella – nuera- viva tranquila con mis nietos no quiero que la molesten” sentenció.

Cristian -hermano de la víctima-: “A él ya no lo tenemos, nos lo quitaron por eso queremos estar tranquilos y que su asesino este en la cárcel; esa persona no tiene que estar más en la calla ya causó mucho daño a mis sobrinos que los dejó sin papá y a todos nosotros que nos dejó con destrozados sin Gregorio”.

Mónica Gauna, tía de Gregorio, fundó un comedor que aun sigue ayudando a los vecinos “En su honor abrimos en pandemia un comedor que lleva su nombre. Actualmente, seguimos ayudando como él lo hacía” dijo la mujer y lo recordó “Era un chico muy querido por todos, como tía seguimos extrañándolo cada día y en cada reunión familiar”.

El caso

El crimen ocurrió entre las 18 y 18:30 hs del domingo 26 de abril de 2020 , Gregorio Delgado circulaba en su moto por las calles Humahuaca y al llegar al cruce con calle Rumania del barrio Santa Rosa fue interceptado por un sujeto armado.

El agresor lo amenazó empuñando el arma, le exigió rodado. En ese momento, Delgado entregó sin resistencia el mismo, pero su agresor igualmente le disparó. Recibiendo el hombre 32 años un proyectil que ingresó en la zona de la nuca, dejándolo gravemente herido, perdiendo su vida mientras era trasladado al Hospital Mi Pueblo; su agresor escapó del lugar sin la motocicleta.

Las pesquisas policiales, detuvieron horas después del crimen a un joven de 19 años – Gabriel A. sindicado como autor material del crimen. Intervino en la causa caratulada «Homicidio», el doctor Hernán Daniel Bustos Rivas, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 5 de Florencio Varela.