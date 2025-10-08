Luisa Kuliok emocionó en la Feria del Libro de Varela

La emoción atravesó el aire del Instituto “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”, en el corazón del centro varelense. En el primer día de la Feria del Libro de Florencio Varela, la actriz Luisa Kuliok, ícono de la televisión argentina, subió al escenario con una mezcla de ternura, compromiso y memoria colectiva.

Ante un auditorio repleto, Kuliok presentó su obra “Celebraciones”, una charla íntima y reflexiva sobre la vida, el arte y los aprendizajes que dejan los años. A su lado, su pareja, el actor Roberto Romano, la acompañó en una puesta cargada de sensibilidad.

El intendente Andrés Watson participó del encuentro y destacó la importancia de “fomentar la lectura, la cultura y el arte en niños, niñas, juventudes y en toda la sociedad varelense”.

“Fue una tarde preciosa, me sentí rodeada de amor. Representó un vínculo de muchos años con la gente”, expresó una conmovida Luisa Kuliok, recordada por su papel en La Extraña Dama.

La actriz no solo habló de su trayectoria, sino que también dejó un mensaje de esperanza y compromiso:

“Hay que seguir creando desde lo comunitario, sobre todo en estos tiempos de tanta crueldad y destrucción hacia nuestra identidad”, reflexionó.

La charla, que combinó relatos personales, anécdotas y momentos de interacción con el público, se transformó en un verdadero homenaje a la cultura popular.

Desde distintos barrios, los vecinos se acercaron a compartir la experiencia. América, vecina de Zeballos, llegó junto a sus dos hijas y recordó: “Miraba las novelas clásicas con mi mamá. Esto me trajo nostalgia”.

También estuvo presente Nancy, de San Nicolás, quien afirmó: “Me encantó. Hacía mucho que no veía a Luisa en televisión. Fue un rato de mucha tranquilidad y belleza”.

El evento contó con la participación de las secretarias Andrea Digiobani (Educación) y Estefanía Nieva (Cultura, Deportes y Recreación), quienes acompañaron al público en la apertura de una feria que promete días de literatura, música y arte comunitario.

La jornada cerró con aplausos y una sensación compartida: la de haber asistido no solo a una charla, sino a un reencuentro entre la cultura nacional y el alma varelense.