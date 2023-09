Ludmila Guisasola, Junior Zárate y Sebastian Díaz Robles: Florencio Varela brilla en el escenario deportivo mundial

En un emotivo y emocionante fin de semana para los amantes del deporte en Florencio Varela, tres talentosos atletas locales han llevado el nombre de su ciudad natal a lo más alto en competiciones deportivas internacionales.

Ludmila Guisasola

Ludmila Guisasola campeona mundial de taekwondo.

Ludmila Guisasola, reconocida docente de taekwondo en el Polideportivo La Patriada logró un increíble doblete en los Juegos Mundiales de Corea, demostrando su destreza y habilidad. Con una actuación impecable, Ludmila se alzó con las medallas de oro en la categoría de Formas II dan y en la división de Lucha -65kg. Su dedicación y pasión por el taekwondo han sido recompensadas con estos triunfos, que sin duda alguna la convierten en una inspiración para los jóvenes deportistas de Florencio Varela.

Junior Zárate

Junior Zárate, boxeo.

Por otro lado, en el mundo del boxeo, Junior Zárate logró conservar su cinturón en una pelea épica por el Título Latino Minimosca de la FIB. Su tenacidad y habilidades sobre el ring quedaron patentes en una noche llena de emoción y coraje. Junior ha demostrado una vez más por qué es uno de los púgiles más destacados de la región, y su victoria es motivo de gran orgullo para la comunidad de Florencio Varela.

Sebastian Díaz Robles

Sebastián Díaz Robles, campeón mundial sub 20 con Boca Juniors.

No podemos dejar de destacar el logro de Sebastian Díaz Robles, quien se consagró campeón de la Copa Intercontinental Sub-20. El joven deportista ha demostrado su destreza en el fútbol y su compromiso con el deporte, llevando a su equipo a la victoria en una competición de alto nivel. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo para todos los jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del fútbol.

Varela es mundial

Estos logros llenan de orgullo a la comunidad de Florencio Varela y demuestran una vez más el talento y la determinación de los jóvenes atletas locales. En palabras del intendente [Nombre del Intendente], «Ver a nuestros jóvenes representar y dejar a Florencio Varela en lo más alto es un motivo de alegría y un claro ejemplo de que con esfuerzo y dedicación, se pueden alcanzar grandes logros».

La etiqueta #OrgulloVarelense se ha convertido en tendencia en las redes sociales, ya que los habitantes de Florencio Varela celebran con entusiasmo estos triunfos deportivos que han colocado a su ciudad en el mapa del deporte mundial. La comunidad varelense espera con ansias el regreso de estos atletas, quienes sin duda alguno son dignos embajadores de su tierra natal.