Los violadores no hicieron cuarentena: condenaron a uno de los agresores que atacaban a mujeres durante el aislamiento por Covid

(Por Romina Martínez Parfeniuk, periodista especializada en judiciales y criminalística) En junio de 2020 Infosur Diario se hizo eco del pedido de vecinas del barrio La Colorada de Florencio Varela que aseguraban “tenerle más miedo a los violadores que al Covid”. Ello luego de que se conociera que una docente de en ese momento 23 años había sido atacada sexualmente a plena luz del día y por encontrarse el país en el marco del Aislamiento Social por la pandemia de COVID-19 desde los organismos de justicia no la habían asistido , no comenzado a investigar en búsqueda de los atacantes.

Finalmente, esta semana, la justicia llegó para esas mujeres que fueron violadas y maltratadas por quienes integraban la UFI de delitos sexuales en Varela.

“Ahora comienza una nueva etapa en mi vida. Finalmente logramos que se hiciera justicia y que esta persona esté preso y condenado” fueron las palabras de D. D., la joven que al no ser escuchada cuando denunció el ataque del 28 de mayo de 2020 junto a sus hermanas clamó ante los medios que en el barrio La Colorada, los violadores no cumplían con la cuarentena.

En tanto, Vanesa Devincenzi que desde hace 4 años se puso al hombro el pedido de justicia y no paró en la búsqueda de una condena para los agresores dijo “Esta vez nos escucharon y se hizo justicia. Toda la lucha que tuvimos que enfrentar puedo decir que valió la pena, no fue fácil para todos nosotros este camino, fuimos víctimas de amenazas. Hemos peleado con el Poder Judicial para que se nos escuche hemos logrado que saquen a un fiscal como lo hicimos con Ruggeri que solo nos maltrató y no pensó en el sufrimiento de mi hermana”.

“Ahora, mi hermana y toda la familia vamos a tener un poco de paz. Empezar a dejar esto a tras” relató Vanesa y aclaró “Estamos conformes con el fallo de los jueces. Escuchar que es culpable es un montón para nosotras ya que tuvimos que golpear un montón de puertas para que se escuchara que en el barrio habían violadores que estaban al asecho de una víctima”.

Vanesa además expresó un mensaje a otras mujeres que han sufrido la falta de escucha por parte de los organismos del Estado ( Poder Judicial y Policial) “ Como mujer y como hermana de una joven que sufrió un abuso sexual les digo que no se callen, no tengan miedo, luchen. Cuesta, sé que es difícil y lo hemos vivido en carne propia pero es la única manera de lograr justicia” y sentenció “No tengan miedo, la única manera es hablando y contándolo, no importa quién te crea y quien no, pero hay que contar lo que a uno le pasó”.

El veredicto judicial en Florencio Varela

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela – jueces Gonzalez Aguirre, Zurzolo Suarez y Stremel- condenó por unanimidad -el miércoles 12 de junio – a Walter Leguizamón – alias Bebe- a la pena de 13 años y 6 meses como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal calificado por la intervención de dos o más personas , un hecho cometido el 28 de mayo de 2020 en perjuicio de D. D., en concurso real con robo simple cometido el 16 de junio de 2020 en perjuicio de M. B.

Juicio por violaciones durante la cuarentena por Covid

El debate oral que se llevó adelante en la sede del barrio La Esmeralda de los tribunales dependiente del Poder Judicial de Quilmes duró dos jornadas en las que varios testigos declararon pormenores de la investigación iniciada en el marco de la pandemia de 2020.

Entre los declarantes se encontraron efectivos policiales, vecinos del barrio La Colorada, testigos de identidad reservada y las dos víctimas: D., que el 28 de mayo de ese año fue atacada por al menos dos personas cuando iba a realizar las compras, estos la introdujeron en un baldío de calle Alemania y Viena, donde la violaron y golpearon. También, declaró M., una joven que el 16 de junio del mismo año fue interceptada por dos personas en una moto que a punta de pistola le roban dinero .

El clamor de una víctima que debió enfrentarse a un fiscal sin sororidad

Acompañada por su familia, D. V. que desde aquel 28 de mayo de hace 4 años no paró y antes de conocerse el veredicto a uno de sus agresores fue contundente en su pedido a los magistrados del TOC 2 de Varela.

“Después de ese día cambie completamente, cambio mí vida. No salgo sola.

Mí casa parece una cárcel con rejas por todos lados, con cámaras de seguridad, con alarma vecinal” comenzó narrando entre lagrimas la joven docente y prosiguió “ Vivo con miedo de que me vuelva a pasar algo”.

Además, recordó “Estuvimos solas desde que todo esto empezó. Nadie nos escuchó…Quiero agradecer a ustedes por escucharme” y sentenció “Solo pido justicia”.

El caso que conmocionó a Varela

El 28 de mayo de 2020, una joven docente, de 23 años, fue interceptada por los agresores, quienes la llevaron por la fuerza a un descampado situado en Alemania y Berna, en el Barrio La Colorada, donde la sometieron sexualmente. La despojaron de sus objetos de valor y escaparon en un carro tirado a caballo. Por ese hecho, los habitantes del vecindario realizaron marchas para reclamar justicia. Incluso la víctima denunció al titular de la Fiscalia local de delitos sexuales ante el no accionar rápido para dar con los agresores.