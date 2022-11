Los pros y los contras de los fondos mutuos

También tienen una desventaja con respecto a la diversificación. Si bien es una modalidad ventajosa en términos de reducción de riesgos, no lo es tanto en función de las ganancias. Invertir en varios instrumentos a la vez puede significar una ganancia menor a que la podríamos haber obtenido en un escenario menos diverso.

Comodidad: no sólo podemos realizar nuestra inversión por teléfono o internet. Si no que una vez que lo hacemos, un especialista lo hará trabajar por nosotros.

Accesibilidad: brindan acceso a sectores económicos de inversión. A los que no podríamos acceder de manera individual por los costos de operación. Y también por el volumen del que deberíamos disponer.

Para tomar una decisión es importante que evaluemos las ventajas y desventajas de cada vehículo de inversión. Sus características, normas, plazos y comportamientos. Estos criterios pueden determinar elegir uno u otro. Puede que no todos sean adecuados para nuestras necesidades y nuestra situación financiera. Hoy nos vamos a dedicar a los fondos mutuos. Una alternativa muy demandada en sitios online como Mercados en Línea .

Invertir es una tarea fácil, pero saber dónde y cómo invertimos no es tan sencillo. Chile ofrece diversas opciones para hacerlo. Podemos obtener ganancias invirtiendo nuestro dinero en acciones, en dólares o en depósitos a plazos. También contamos con la opción de aumentar nuestros activos optando por fondo de inversión o fondos mutuos.