Los manjares bonaerenses deleitan paladares en Tecnópolis

Up Next

La cooperativa La Agroapícola, en IG: @laagroapicola, elabora “Mundver”, un producto en el que el azúcar y la miel se mezclan en cantidades exactas para lograr un dulce de leche suave, con brillo, que no empalaga.

La producción inició con una sola variedad y la aceptación del público fue absoluta, por lo que las recomendaciones de boca en boca no se hicieron esperar: “Terminamos produciendo mucho más de lo que pensábamos por la demanda que tuvimos”, afirmó.

Continue Reading

Advertisement