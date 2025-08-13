Los Concejales hablamos por medio de proyectos

Dr. Mario Kanashiro Concejal Juntos por el Cambio

Producto de la 8va Sesión Ordinaria del día 7/8/2025 dada en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Florencio Varela, y en respuesta a ciertos comentarios respecto a la nula participación nuestra como oposición en los debates propuestos por el oficialismo, aclaramos que nuestra razón de ser es generar las propuestas normativas para mejorar la vida de los vecinos varelenses. Acompañamos con el voto y el aplauso las iniciativas que asi lo merezcan, y proponemos temas que nos parecen importantes y/o prioritarias para nuestra comunidad, como también nos abstraemos de discutir aquellos tópicos que no son de nuestra competencia real.

En la sesión tomaron estado parlamentario dos proyectos de mi autoría: uno referido a resaltar la figura del Papa Francisco como líder de la Iglesia Católica y el otro prioritario que seguramente será del interés de los compañeros trabajadores municipales que de aprobarse significaría una mejora en sus magros sueldos, aun en forma temporaria pues el ejercicio legislativo siguiente tendrá una conformación diferente de cuerpo deliberativo.

Se trata del Expediente N° 29.551/25, conteniendo un proyecto de Ordenanza mediante el cual sugiero un mecanismo redistributivo de los futuros aumentos salariales de los empleados municipales y dietas, congelamiento de vacantes en la planta de agentes y la reasignación presupuestaria de un porcentaje del presupuesto asignado a publicidad en todas las áreas, que se destinarán a mejorar el premio por presentismo más allá de la duplicación que se comunicara recientemente cuando se anunció el último acuerdo salarial local.

Seguramente la comisión tratará el tema para luego dictaminar y votarla en la sesión correspondiente con su aprobación o rechazo. De mi parte y como Concejal siempre fue y será prioritario ayudar a mejorar la realidad de la comunidad y en éste caso puntual centrado en mis compañeros municipales.