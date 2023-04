Los casinos más importantes para visitar en Argentina

Si nunca has visto Mar del Plata, ¡es hora de remediarlo! La hermosa ciudad argentina está situada en el Océano Atlántico y es uno de los destinos favoritos de los turistas . En su corazón se encuentra el importante Casino Central de Mar del Plata, inaugurado en 1938 y objeto de una importante restauración en 2008. Al igual que las otras estructuras, en su interior se pueden presenciar espectáculos en vivo y disfrutar de un refrescante cóctel. Entre los juegos más populares se encuentran el Tango, así como las icónicas máquinas tragamonedas y el póker.

Cerca de las populares Cataratas del Iguazú , en el Parque Nacional, se encuentra el Casino Iguazú, famoso precisamente porque está en uno de los puntos más visitados de Argentina. Se inauguró en 1994 y también se divide en tres áreas, como en el caso del Casino Buenos Aires. En su interior, además de divertirse con los populares juegos, hay un hermoso restaurante gourmet que deleitará su paladar. Si le gustan las máquinas tragamonedas y otros juegos, y está de visita en las famosas cataratas, no puede dejar de visitar el casino, aunque sea sólo para admirar su belleza.

Es un excelente lugar para pasar una agradable velada, no sólo llena de diversión, sino también de buena comida y espectáculos en vivo. El Casino Buenos Aires fue diseñado con un estilo moderno y elegante, y es uno de los casinos más grandes e importantes de Sudamérica.

Viajar y ver el mundo es una de las actividades más hermosas, ya que te permite descubrir nuevas culturas, admirar majestuosos monumentos y vivir las costumbres y tradiciones de las poblaciones. Uno de los países que atrae a los turistas, especialmente los occidentales, es Argentina. Su cultura e historia no pueden ser ignoradas, por lo que millones de personas llenan las calles de Buenos Aires y otras ciudades cada año para experimentar la alegría y la felicidad que sólo se encuentran allí.