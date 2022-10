Los avances en la legislación sobre el juego han contribuido al crecimiento de los juegos en línea

Por su parte, provincias como Chaco, Misiones, Tucumán, La Pampa, o Santa Cruz, entre otras, ya habían generado una normativa sobre los juegos online en el pasado. La evolución en el marco de una creación legislativa que regule el juego en línea no va a quedarse ahí. Se espera que Córdoba y Salta hagan público su plan de acción sobre este asunto en el futuro próximo.

Ante el avance cada vez mayor de las nuevas tecnologías, la industria del juego vio una oportunidad de lo más atractiva para trasvasar su oferta de casinos físicos al ecosistema digital, especialmente tras el duro golpe recibido por el cierre de los locales de juego a consecuencia de la pandemia por Covid-19. Hoy en día, en Argentina el juego en línea está consolidado y goza de buena salud. Si quiere disfrutar de toda la emoción de los juegos de casino desde su casa pero no sabe qué opción escoger ante el enorme abanico de plataformas que existen, puede encontrar reseñas de casinos con las más fiables comparaciones acerca de los mejores casinos en línea.