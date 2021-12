Los antecedentes de la banda que asaltó al joyero

“La banda es pesada”, dice un vocero policial que investiga la entradera a la casa del comerciante de Florencio Varela, donde se produjo la muerte de un ladrón y otros dos heridos de gravedad.

Según el registro policial, los dos ladrones que viven se encuentran en grave estado internados en la terapia intensiva del Hospital Mi Pueblo y tienen antecedentes por robo. “No es una banda improvisada ni actuaron al voleo”, dijo el investigador para graficar cómo se encuentra la causa hoy.

En tanto, en la puerta del domicilio del barrio de Zeballos, una importante custodia policial intenta contener los temores de la familia y del comerciante. Tienen miedo y muchas razones para tenerlo, es que el hecho se conoció a nivel nacional.

«Estamos todos bien y enteritos. No hay nadie herido». Dijo a Infosur uno de los familiares que pidió preservar algunos datos para no exponerlos al peligro. Todavía no salen de la conmoción y del miedo.

Tal como informó este medio, el hombre de 62 años resistió un asalto dentro de su casa en el barrio de Zeballos, Florencio Varela, y mató a tiros a uno de los presuntos ladrones e hirió a otros dos que fueron detenidos en el interior de la vivienda, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en la calle Zorrilla hasta donde se trasladaron efectivos de la comisaría 1ra. de esa jurisdicción tras un llamado al 911.

Según las fuentes, en el lugar, los policías entrevistaron al dueño de casa, quien refirió que, momentos antes, fueron sorprendidos por tres delincuentes armados con intenciones de robo.

Según el testimonio del hombre, los asaltantes intimidaron y agredieron a su mujer y a su hijo y, a raíz de ello, el extrajo un arma y les disparó.

Las fuentes señalaron que de los tres presuntos asaltantes, uno recibió un disparo y falleció en el lugar, mientras que los dos restantes sufrieron heridas de arma de fuego y recibieron atención médica luego de ser trasladados al hospital de la zona.

Según los voceros, las personas que estaban en la casa resultaron ilesas aunque la mujer presentaba diversos golpes de carácter leve.

En el lugar, los efectivos incautaron un revólver calibre 38 marca Smith & Wesson que fue utilizado por el hombre y otro del mismo calibre que pertenecería a uno de los sospechosos, detallaron las fuentes.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4, a cargo de Nuria Gutiérrez, que dispuso las medidas de rigor y no adoptó por ahora ningún temperamento con el dueño de casa, ya que tiene filmaciones del momento en que los tres sospechosos entraron a su vivienda, agregaron las fuentes.