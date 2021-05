Los 6 productos que dominarán la temporada de Otoño-Invierno

Se acerca la nueva ‘season’ y las marcas de ropa comienzan a decidir con qué van a sorprender a sus seguidores este año. Las tendencias que van a dominar esta temporada ya se van plasmando a lo largo y lo ancho de todo el mercado. Siguiendo con el porvenir de otoños que pasaron, lo urbano sigue elevando la vara de todo el negocio. Hoy vamos a repasar 6 productos que van a marcar el andar, tanto de las pasarelas como de la calle.

Zapatillas Old School:

Los sneakers de punta blanca y tela se vuelven a reubicar en el mercado. Más allá del sinfín de diseños, y variaciones con las cuales se pueden contar en la actualidad, los clásicos nunca mueren, y hoy vuelven para quedarse. Las Chuck Taylor’s All Star de Converse o las Vans de antaño suelen ser ejemplos muy buenos de eso. Tanto las old school altas como bajas han reconquistado los corazones de sus seguidores. Pero no solo eso, sino que también han sabido cómo renovarse. La tendencia eco-friendly ha llegado hasta aquí también. Varias marcas apuestan por el ambientalismo en sus nuevas colecciones, sin modificar la esencia de lo arcaico.

Las hoodies

Siempre han existido, y van a seguir haciéndolo. Pero el furor que se ha producido por esta prenda en las últimas temporadas de invierno es increíble. Todo tipo de marcas, desde topes de gama, hasta más casuales y locales han apostado por la fabricación de colecciones de hoodies. Hasta ‘markets’ gigantes como H&M han realizado colaboraciones de buzos con capucha junto a The Weeknd, por ejemplo. La infinidad de posibilidades que ofrecen los hoodies es parte de su atractivo. Se puede jugar con los colores y también con los materiales. Y los estampados no paran de ganar terreno.

Riñoneras

Hace pocos años era vista como un objeto de vejestorios o ancianos. Hoy son tendencia mundial gracias a la explosión de la música Trap. Más allá de su simbolismo para la industria urbana, que suele representar a los ‘dealers’, este artículo conquistó el mundo gracias a la cultura de un género musical, y eso es siempre respetable.

Los beanies

Estos gorritos siempre fueron populares en Norteamérica, y demás países fríos. La cantidad de variantes en estilo y color que comenzaron a producir, logró que se hicieran un lugar en el mercado de invierno alrededor de todo el mundo. Sus estampas con equipos de fútbol, basket o NFL, suelen ser los favoritos y más vendidos. Según explican en la firma de indumentaria deportiva SeptimoStore, es sin dudas el producto con mayor proyección para esta temporada.

Calzas

Lo interesante de este producto, conocido ya por todos, es que se ha hecho un lugar en los comercios gracias a la variabilidad que fue creando en las últimas temporadas. Ya no es considerada solo una prenda deportiva. Hoy podemos encontrar un montón de variantes de diseño, y podemos dividir a los mismos en dos apartados: las calzas para entrenar, y las calzas casuales para salir a la calle. Esta ampliación en su capacidad de acción, genera que el producto se postule como una tendencia otra vez.

Polar

Para el final, dejamos una de las vueltas más esperadas. Como bien sabemos, y pudimos observar en este artículo, la moda es un circuito circular , vicioso y repetitivo. Por algo es que las modas vuelven reinventadas. El polar es el perfecto ejemplo de esto. Claramente va a ser una de las prendas más codiciadas de la temporada. El nuevo ofrecimiento que moderniza al polar, es la gran variante de estilos que se están diseñando en todos los estudios. Desde cuellos bobos, hasta colores pasteles, es enorme la cantidad de alternativas que pueden aparecer. Y si no bancas esta reconfiguración, puedes revolver tu ropero y apostar por lo clásico una vez más.