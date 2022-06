Lo que tu negocio necesita

Actualmente, existen muchísimas compañías que ofrecen servicios digitales. Sin embargo, ninguna de ellas es tan completa como AgendaPro, con la cual puedes crear una agenda para negocios relacionados a áreas como Estética, Bienestar, Salud, Belleza y más. Es muy intuitiva y fácil de usar. Permite que los clientes se inscriban, pidan turno y obtengan recordatorio de su hora de forma automática con el fin de evitar las inasistencias.

Por supuesto que al utilizar el término “agenda” no nos referimos a la versión clásica, la del papel, sino a la agenda online. Desde su conformación, el éxito de esta herramienta indispensable ha ido en aumento. Actualmente, es usada por 30 000 profesionales, cuenta con más de 4 000 clientes y realiza unas 1 800 000 reservas por mes. Esos números están en constante crecimiento por el hecho de que consigue su objetivo de simplificar el día a día de los usuarios de manera magistral.

Con la agenda, también puedes hacer crecer tu negocio en todo sentido y sin el menor inconveniente. Para esto, necesitas de un software para negocios, el cual AgendaPro también te ofrece como opción. Sin lugar a dudas, vale la pena incorporarlo al universo laboral de uno.

Entonces, el presente artículo se enfocará en este software, el cual no te debería faltar. Ya veremos por qué. Desarrollaremos en un poco más de profundidad de qué se trata, cuáles son sus características, entre otras cuestiones. Si esto te interesa, sigue leyendo. Comencemos.

Acercamiento al software para negocios

La importancia de este software radica en diferentes sitios. Entre las numerosas funciones disponibles, ofrece agendamiento online para cada uno de tus clientes. Por más que pueda parecer obsoleto o secundario, es fundamental, y tus clientes lo apreciarán. Al tener un negocio, casi nada es más importante que las opiniones de esas personas, son a quienes buscamos satisfacer.

Con AgendaPro tendrás la posibilidad de ofrecer a tus clientes una agenda online para que reserven sus citas. Se trata de un proceso libre de complicaciones, ya que lo único que deben hacer es ingresar al sitio de reservas y elegir uno de los turnos disponibles.

Dicha agenda online está totalmente conectada a tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Encontrarás toda la información que necesites en un solo lugar; información sobre los clientes, las ventas, las comisiones, el inventario, etcétera. Así, ahorras horas de trabajo y puedes enfocarte en lo que más importa: los clientes.

Por el otro lado, el control de caja es uno de los principales beneficios que otorga el software para negocios. Esto implica que mantienes tus ingresos y egresos actualizados de forma automática, además que puedes consultar esos datos en cualquier momento. Hay que ser consciente del flujo de dinero en tu negocio para planificar y tomar decisiones acertadas. Visualizarás en tiempo real los reportes, recibiendo un análisis inmediato con el que podrás desarrollar estrategias claves para garantizar el crecimiento de tu negocio.

Como si esto fuera poco, también asegura el control del inventario. Al igual que con la caja, este proceso es automático. Consiste en saber cuál es el stock de los productos. Harás un seguimiento constante para controlar el estado de tu inventario. Con esto, uno se anticipa a la falta de un producto para tenerlo nuevamente disponible lo antes posible y no perder dinero ni potenciales clientes.

El software para negocios también garantiza la fidelización de los clientes, es decir que incentiva el retorno constante de ellos a tu negocio. AgendaPro te informa acerca de las estrategias más avanzadas para cumplir con esta meta primordial y necesaria. Incluso te proporciona encuestas de satisfacción (así podrás mejorar los puntos débiles del negocio y optimizar los más fuertes), recordatorios automatizados, gift cards, entre otras cosas de gran utilidad.

El envío de correos y promociones, por ejemplo, es esencial para llegar a un público mayor y atraer más clientes. Aquello a lo que debes aspirar es que tus clientes piensen en tu negocio como la primera, la única, opción.

¡Esto no es todo! Son cuasi infinitas las funcionalidades de la agenda online. Al contar con cada una de ellas, disfrutarás de una experiencia completa, placentera, fructífera. Son cruciales para dirigir tu negocio. Veamos de cuáles se tratan; a continuación, las desarrollamos brevemente.

E-mail marketing: envía correos masivos a la base de clientes. La relación con los clientes vale oro, hay que mejorarla lo más posible. Con AgendaPro realizarás campañas de correos con métricas prácticas y fáciles de usar. Difunde tus promociones, segmenta tu base de clientes según el objetivo comercial, etcétera.

Rebound Marketing: esta es la manera más inteligente de hacer marketing para aquellos negocios que trabajan con agendamiento de horas.

Encuestas de satisfacción: mira lo que opinan tus clientes sobre los servicios que el negocio ofrece y corrige lo que necesite corrección para darles una experiencia única. Esa es la base del éxito de cualquier negocio. Nada importa más que los sentimientos de tus clientes, su satisfacción. Descubre qué les gusta y que no para implementar cambios y aumentar los ingresos.

Almacenamiento en la nube: es la forma más segura y accesible de guardar los datos pertenecientes a tu negocio.

Reportes de gestión: obtiene reportes del funcionamiento de tu negocio en tiempo real.

Charly: incorpora un asistente de marketing inteligente a tu negocio, te ayudará a aumentar las ventas. Esta es una nueva forma de hacer marketing, pero Charly es el experto que estás buscando, tu aliado ideal. Los mensajes llegan a los clientes en el momento indicado. No deberás preocuparte más por perder clientes porque Charly conoce formas de “reenganchar” al cliente.

Conclusión

Como habrás podido ver, el software para negocios tiene el potencial de resolverte la vida. Es exactamente lo que se requiere para hacer crecer un negocio. Más allá de lo desarrollado, también te permite crear tus propias aplicaciones diseñadas para dispositivos móviles. Si aún no estás convencido, te informamos que hay una demo disponible y completamente gratuita. Por lo tanto, no hay excusas para no probar esta bellísima herramienta. ¡Éxitos!