Lo que hasta ahora nadie contó sobre la causa que tiene preso al «Teto» Medina, a una policía de Varela y 15 personas más

Sobre el escritorio del fiscal Daniel Ichazo, junto al expediente judicial de la causa que llevó a la detención de Marcelo “Teto” Medina, están depositados unos 60 discos compactos que guardan las escuchas telefónicas, claves en la investigación por “Reducción a la Servidumbre”, “Explotación Laboral”, “Estafa y “Asociación Ilícita” que llevó a las sombras al afamado conductor y a otras 16 personas, entre ellas a un efectivo policial de Florencio Varela.

Debajo de los CDs, las copias con la transcripción completa, más otros elementos que permitieron que el juez de garantías 8 de Florencio Varela diera luz verde a los 26 allanamientos (7 Quintas de Rehabilitación y 19 domicilios particulares) con 17 presos hasta ahora.

Tatiana Lanza es una joven policía que prestó servicios en Florencio Varela de donde es oriunda. Hija de un comisario exonerado y preso por una causa por supuesta extorsión en la zona de La Capilla que estaba a su cargo cuando fue detenido.

La investigación y, fundamentalmente, las escuchas, determinaron que Lanza es empleada de la policía de la provincia de Buenos Aires con Jerarquía de Oficial de Policía. De acuerdo a lo que señalaron los voceros con acceso al expediente judicial, su rol dentro de la organización, consistía en amenazar a los internos que manifestaban su intención de abandonar las quintas de recuperación.

En ese contexto, siempre según la información judicial, se presentaba uniformada o se hacía pasar por fiscal o jueza dentro de los centros y le daba advertencias sobre lo que implicaría fugarse o comportarse de “forma indebida”.

Pero, para los centros de rehabilitación de Florencio Varela, la mano uniformada no terminaba con Tatiana Lanza. El llamado director del Centro Dos del distrito Marcelo Tochio., las escuchas telefónicas dan un claro indicio para la Justicia de cómo lo dirige. Marcelo Tochio es un ex agente de la Policía Federal Argentina, las denuncias de las víctimas, hablan de un trato militarizado, maltrato verbal y psicológico, incluso sus propios compañeros de la Organización comentan en las escuchas esta situación, avalando todo esto los testimonios de las víctimas.

Pero el dato que conmocionó al mundo porteño y farandulero es que en este caso, el conductor televisivo Marcelo «Teto» Medina fue detenido junto a esas otras 16 personas acusados por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones, informaron fuentes policiales y judiciales.

La investigación se centra en una comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones, ubicada en la localidad de Berazategui y Florencio Varela y en el departamento de Punilla, en Córdoba

Fuentes judiciales informaron que en el lugar «se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad».

Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 26 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.

El jefe y organizador de la comunidad fue reconocido por la Justicia como Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido.

El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes judiciales.

Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.

También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron fuentes judiciales.

Tras conocerse la detención de los responsables de la comunidad, la madre de un joven que se encuentra allí en rehabilitación declaró a los medios de comunicación en la puerta de la sede de Berazategui que su hijo está internado «hace 6 meses y es otra persona junto a otros 60 chicos más.»

«El ‘Teto’ Medina es el mejor de todos, es una excelentísima persona, viaja en tren desde zona Norte para estar con los chicos acá, les enseña sobre la vida, jamás hubo nada», dijo la mujer. testimonio de padres de adictos de la razón de vivir

Otra familiar de un paciente internado en la comunidad afirmó que «los hijos que están acá, están cuidados, protegidos, alimentados y con una nueva vida que los cambió, porque los sacó de la calle y de la droga».

Por su parte, Cristian, un expaciente rehabilitado que estuvo internado 14 meses en el centro, afirmó por La Nación+ que «no es nada cierto lo que dicen» y agregó: «Yo cuando estuve acá jamás viví lo que están diciendo. Al contrario, acá me dieron un lugar, me dieron un techo, me dieron comprensión, me pudieron entender».

Fiscal que investiga granja de rehabilitación confirma que hay denuncias y escuchas

El agente fiscal de la Unidad funcional de instrucción y juicio (UFIJ) 1 de Berazategui, Daniel Ichazo, confirmó que la detención del conductor televisivo Marcelo «Teto» Medina y otras 16 personas acusados de asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad de rehabilitación de personas con adicciones, comenzó con la denuncia de exinternos y corroborado por escuchas telefónicas.

«La investigación comienza por denuncias de propias víctimas que salieron de acá en los últimos seis meses, son 10 víctimas y tiene que ver con este contexto de reducción a la servidumbre, trabajo forzoso y medicación no controlada que se le daba algunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que le hacían trabajar y no le pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota», explicó el fiscal.

Luego de ingresar a uno de los centros ubicados en la zona, el funcionario judicial explicó que todas estas presuntas acusaciones «no solo se prueba con testimonios, sino con escuchas telefónicas de 45 días».

«No solo se prueba con testimonios, sino con escuchas telefónicas de 45 días» daniel ichazo, fiscal de la causa

«Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la comunidad, donde los recursos simbólicos y a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que está siendo rehabilitado, y no es así», añadió Ichazo a los medios y se retiró para continuar con la entrevista de los internos.

Previamente, antes de hablar con la prensa, el funcionario judicial habló con los familiares de las personas que se encontraban internadas en esa comunidad terapéutica, llamada La Razón de Vivir, orientada a la rehabilitación de personas con adicciones.

Durante ese intercambio, el fiscal trató de explicarles que era lo que sucedía, mientras que los familiares desmintieron las denuncias y pedían que los mantengan es ese centro, donde «los chicos están bien», dijeron la mayoría de los presentes, que en un momento cantaban «queremos a la institución».

Un momento de tensión se produjo cuando un familiar preguntó si estaba la Sedronar, y ante la respuesta afirmativa del fiscal dijeron al unísono «no, no queremos a Sedronar», al tiempo que una mujer aseguró que su hermano murió por la intervención de esa entidad nacional.

«Usted es fiscal, si yo me llevó a mi hijo y vuelve a drogarse a la calle, yo que hago. Eso para mi es un retroceso», cuestionó una mujer y en respuesta Ichazo dijo «me encantaría responder eso, pero no puedo».

Por último, el fiscal pidió tiempo para poder hablar con las personas internadas y luego junto a los familiares y las autoridades determinar a qué lugares van a ser derivados cada uno, «nadie se va a ir de acá obligado o contra su voluntad», pero indicó el lugar no está habilitado para funcionar.

«La razón de vivir» no estaba habilitada, según titular de Sedronar

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, aseguró que el centro de rehabilitación «La razón de vivir», no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y lamentó «este tipo de noticias que son reiteradas».

«Lamentamos este tipo de noticias que son reiteradas», dijo la funcionaria e informó que el lugar no estaba habilitado por el área de fiscalización de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires.

También indicó que Sedronar y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud están interviniendo en los predios del centro, ubicados en las localidades de Berazategui y Florencio Varela.

«Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar», indicó Torres.

«No tengo duda que Medina no tiene nada que ver», dijo abogado

Adrián Tenca, abogado del conductor televisivo Marcelo «Teto» Medina, afirmó que la imputación a su cliente «es absolutamente absurda» y que no tiene dudas en que «no tiene nada que ver y va a quedar en libertad en breve», en tanto que anticipó que en las próximas horas va a pedir su excarcelación.

La imputación es “absolutamente absurda, él simplemente iba a dar charlas motivacionales, era una suerte de empleado”, añadió Tenca en diálogo con los medios de comunicación.

En tanto, sostuvo que «imputar un delito como reducción a la servidumbre, que es uno de los delitos más importantes respecto a los delitos de privación de la libertad, es absurdo».

Así que, seguramente «hoy pida la excarcelación, él está en condición de aprendido», anticipó.

Para Tenca, Medina no tenía ningún rol gerencial ni tenía decisión de ningún tipo, solo iba a dar charlas motivacionales.

«No tenía ningún título», dijo el letrado y refirió que iba al lugar como «como un exadicto, a dar charlas para los chicos que querían salir de la adicción” y consideró que para ello «no hay tener ningún tipo de título» profesional y “si así fuera es una falta de carácter administrativa que nada tiene que ver con el delito que le están imputando».

Además, sostuvo que su cliente daba las charlas y se volvía su casa «no tenía por qué saber lo que ocurría puertas para adentro».

«He escuchado muchos familiares que defendían al Teto Medina», manifestó.

En este punto, añadió que desconoce las pruebas de las fiscales, a las que podrá acceder -dijo- luego de ver a su cliente.

Punto por punto, el expediente

La causa inició en agosto de 2022.

Son ocho las líneas intervenidas.

Son diez los denunciantes.

Más 160 CDs de escuchas transcriptos

26 allanamientos (7 Quintas de Rehabilitación y 19 domicilios particulares) con 17 Detenciones

Localidad de Berazategui. Cuatro allanamientos con tres detenciones

Localidad de Quilmes: cuatro allanamientos con cuatro detenciones

Localidad de La Matanza: dos allanamientos con dos detenciones (Detención ex efectivo de PFA y casa de efectivo policial femenina de PBA para detener a su pareja investigada).

Un Allanamiento en Quinta de Rehabilitación

Localidad de Florencio Varela: tres allanamientos con tres detenciones ( Una detención de efectivo femenina de PBA, será llevado a cabo por personal de AGAI). Tres Allanamientos en Quintas de Rehabilitación

Localidad de Almirante Brown: dos allanamientos con dos detenciones.

CABA (mediante exhorto en conjunto con personal de Cibercrimen de PFA: un allanamiento en el barrio de Palermo con una detención. Un allanamiento en el barrio de Lugano con una detención

Provincia de Córdoba (mediante exhorto en conjunto con personal de Seccional de Villa María): Un allanamiento con una Detención en la localidad de Villa María (domicilio particular). Un allanamiento en Quinta de Rehabilitación en la localidad de Bialet Massé.

Localidad de Glew: un allanamiento en Quinta de Rehabilitación.

Localidad de General Rodríguez: un allanamiento en Quinta de Rehabilitación.

Localidad de Monte Grande: un allanamiento.

Interviene la *Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui PBA a/c del Dr. Daniel ICHAZO.

Con intervención del Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela a/c Dr. Adrián VILLAGRA.-