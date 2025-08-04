Lo delató su propia familia: cayó en Varela un prófugo acusado de distribuir pornografía infantil

Florencio Varela | Fue un “descuido” el que lo expuso. Estaba prófugo desde abril del año pasado, pero fue un menor de edad quien, sin querer, descubrió el horror. El hombre, sospechado de integrar una red de distribución de material de abuso sexual infantil, fue capturado este fin de semana por efectivos de la Policía de la Ciudad en una casa de Florencio Varela, luego de una intensa investigación y con una inesperada ayuda: su propia familia.

La detención se concretó en una vivienda del distrito, luego de meses de seguimiento por parte de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, bajo instrucciones de la Unidad Fiscal N.º 8 descentralizada de Berazategui, especializada en Cibercrimen y Trata de Personas.

El caso se remonta a abril de 2024, cuando el acusado cometió el error que lo terminaría hundiendo. Según fuentes del caso, el hombre, por entonces en pareja con una mujer que tenía un hijo pequeño, le prestó su celular al chico sin darse cuenta de lo que podía encontrar. El niño, curioso y ajeno al contenido que iba a descubrir, se topó con imágenes perturbadoras que mostraban material de abuso infantil.

El menor no tardó en contarle a su madre lo que había visto. Fue ella quien, con valentía, realizó la denuncia. Allí comenzó el proceso judicial que llevaría al acusado a la clandestinidad.

Detenido en Varela acusado de tenencia de pornografía infantil.

Un rastro digital en Florencio Varela

Tras la denuncia, se realizó un primer allanamiento en el domicilio del imputado. Pero cuando los efectivos llegaron al lugar, el hombre ya se había fugado. En aquella oportunidad, secuestraron dispositivos electrónicos —entre ellos celulares y computadoras— que fueron peritados por expertos, confirmando la existencia de material ilegal.

Desde entonces, y durante más de un año, los investigadores siguieron pistas, rastrearon conexiones, ubicaron entornos y patrones de comportamiento. La clave estaba en la digitalidad, pero también en lo cotidiano, y fue ahí donde el cerco se cerró.

La captura se produjo en Florencio Varela, gracias a un nuevo dato aportado por un familiar que, al parecer, cansado de la situación, brindó la información clave: la ubicación exacta de la vivienda donde el prófugo se ocultaba.

El sábado, sin posibilidad de escapar, el hombre fue reducido por un grupo especializado en delitos informáticos. En el domicilio hallaron nuevos dispositivos que serán peritados por los peritos judiciales. Buscan determinar si aún almacenaba contenido ilícito y si estaba vinculado con otras personas o redes delictivas.

El caso sacude a la región

El detenido quedó a disposición de la fiscalía. Las tareas investigativas continúan para establecer la extensión del daño, si hay otras víctimas involucradas o si el acusado formaba parte de una red mayor.

Desde la Unidad Fiscal N° 8 indicaron que el enfoque estará puesto en profundizar las pericias digitales y determinar si hay elementos que permitan ampliar la acusación y sumar otros imputados.

En Florencio Varela, el operativo no pasó desapercibido. La noticia corrió rápido entre vecinos de la zona, que vieron cómo una casa aparentemente tranquila fue rodeada por patrulleros y agentes encapuchados.

“Nos enteramos por la tele, no sabíamos quién era este hombre. Que lo hayan encontrado acá es un espanto”, dijo una vecina, con visible conmoción.