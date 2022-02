Leyes enamora México

Tras lanzar a principios de año su nuevo sencillo “Tímida” en las plataformas de música en

todo el mundo, el reggaetonero argentino Leyes alcanzó las 300.000 reproducciones en la

plataforma de YouTube. También su público fue creciendo y quienes lo seguían desde un

primer momento se sintieron muy felices.

Es el caso de México, que representa para el artista un enorme caudal de seguidores y

suscriptores a su canal.

Estefany Marín Cancel tiene 15 años, vive en Puebla, y es la fundadora del primer fans club de

Leyes en México. “Recuerdo que en una ocasión viendo publicaciones sugeridas me apareció

una foto de Leyes que llamó mucho mi atención; le di follow y allí comenzó todo”, nos contó.

El Fans club Leyes por Siempre https://www.instagram.com/leyes_x100pre/ fue creado el

27 de junio de 2021 y de a poco se fueron sumando jóvenes que siguen al artista y sus éxitos.

@leyes la está rompiendo y se que va a llegar lejos todo me gusta de su carrera sus ritmos, sus

letras su imagen… todo! Las chicas me mandan mensajes y preguntan cuántos años tiene , de

qué país es, cuál es la foto que más me gusta de él y muchas otras cosas. Yo lo etiqueto en las

publicaciones y me responde historias o me deja en visto, pero yo amo sus vistos!!!

Tengo la suerte de conocer a su hermana y a su mamá, son muy buena onda me agradan

mucho y he logrado algunas veces hablar ellas. Al fans club le dedicó una hora y a veces hasta

más tiempo por día. Cuando termino todas las tareas , y aunque estoy en clase logro meterme

para ver si Leyes ya puso historias o publicaciones,(creo que todas las chicas hacemos eso,

jaja). Se que en un futuro va a llegar súper lejísimos y va a cumplir todos sus planes y sueños

por eso quiero acompañarlo. Mi sueño es que visite México… expresó Estefany.