Levantan el paro y se normaliza el servicio de colectivos en Varela y Quilmes

El servicio de colectivos que prestan las empresas de Moqsa y Nuevo Halcón en Florencio Varela, Quilmes en la zona sur del conurbano bonaerense comenzaba a normalizarse esta mañana luego de que los trabajadores levantaran el paro que habían iniciado desde las 0 de hoy por demandas salariales, según confirmaron fuentes gremiales y de las firmas.

«Llegaron los pagos de los subsidios nacionales a las empresas, y por ese motivo se resolvió levantar la medida de fuerza. Faltan ahora que se completen los subsidios provinciales, pero resolvimos levantar la medida de fuerza», señaló en declaraciones a Télam Mario Calegari, secretario de prensa de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), en diálogo con Tèlam.

En ese sentido, el dirigente sindical aseguró que «el conflicto se originó por un retraso en el pago de los salarios de los trabajadores por parte de las empresas», que le habían comunicado a sus empleados que «no podían hacer frente al pago de los haberes porque hay retrasos en el abono de los subsidios por parte del Estado».

En tanto, desde las redes sociales la empresa Moqsa informó que se comenzó a reanudar el servicio en horas de la mañana, y Nuevo Halcón se consignó que «ya se realizó el depósito de haberes y los conductores deberán reestablecer el servicio de todos nuestros ramales».

Los servicios de 16 líneas colectivos de la zona sur del conurbano bonaerense, particularmente de los partidos de Quilmes y Florencio Varela, habían estado paralizados desde esta madrugada por una medida de fuerza de los trabajadores por reclamos salariales.

El paro desde la medianoche y hasta media mañana de hoy los servicios de las líneas 22, 114, 129, 143, 145, 159, 148, 619, 383, 219, 500, 159, 372, 300, 603 y 584.