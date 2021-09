Las víctimas del concejal proxeneta cuentan su calvario

En un juicio histórico condenaron a Daniel Zisuela

Exclusivo: el testimonio de las víctimas que cuentan cómo fue el calvario a las que las sometió

En un fallo unánime, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, doctores Félix Roumieu, Pablo Pereyra y Fabio Stremel encontraron culpable al ex presidente del club Argentino de Quilmes, ex Secretario Gral de UTGHRA Quilmes y ex concejal del Frente Renovador de Varela, Ernesto Daniel Zisuela y lo condenaron a una pena de 13 años como autor penalmente responsable de los delitos de “facilitación y promoción de la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores”, delitos agravados por el aprovechamiento, vulnerabilidad y amenazas”, por hechos acaecidos entre los años 2013 al 2018 en hoteles, casas y bares de las localidades de Quilmes y Varela.

El ahora condenado a 13 años de prisión, tomó conocimiento del veredicto de los jueces de manera remota desde la Unidad Penitenciaria de Olmos donde se encuentra recluido luego de su aprehensión en diciembre de 2018. Zisuela decidió no asistir a la audiencia amparado en sus derechos de ser notificado en su lugar de detención.

Recordemos que en los alegatos de la pasada semana, la fiscal del juicio Dra Attarian Mena sentenció que durante el debate había quedado acreditado que, el ex gremialista y político de Varela en distintos momentos que van de los años 2013 al 2018 había facilitado y promocionaso la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores, en los 9 hechos en los que se llevó adelante la investigación que derivó en su detención en diciembre de 2018.

Para el Ministerio Público Fiscal, el ahora condenado Ernesto Daniel Zisuela utilizó los cargos que ostentaba – sindicalista gastronómico, dirigente de fútbol y políticos en cargo de concejal- para

aprovecharse de “la vulnerabilidad económica, emocional y social” de al menos cinco mujeres -3 de ellas menores al momento de los hechos -.

Mujeres, humildes, pobres y vulnerables que vivieron un calvario



Los testimonios que llevaron a la condena de Zisuela fueron los de PMB, NAG , CSA (menores por ello resguardamos su identidad) y Paula B y MS ( mayores) quienes relataron en detalles los encuentro que mantuvieron con el exedil.

PMB , quien contó lo que estaba viendo a una preceptora de su escuela y pro la cual se inició la investigación, recordó ante los magistrados con voz firme y angustiada que, conoció al imputado cuando tenía 15 años, que fue el encuentro fue a través de sus tías en el club Argentino de Quilmes. Remarcó que, tiempo después ” estando sola con él. Me propuso si quería ser su amante , su novia, y que no me iba a faltar nada, que me iba a pagar con plata” y aclaró que Zisuela la pasaba a buscar cerca de la Escuela 6 , por el Paseo de la Memoria, de ahí ” ibamos solos y en otras ocasiones acompañados con otras mujeres al hotel donde manteníamos relaciones sexuales y el nos pagaba”.

“Necesitaba el dinero para ayudar a mí madre, mí padre y mis abuelos que pasaban con necesidades económicas” dijo y sentenció que decidió contárselo a su preceptora dado a que ” no agunataba más esa situación”.

NAG, comentó ante el TOC 2 que “accedió a mantener relaciones sexuales con Zisuela por que necesitaba el dinero…mí amiga me dijo para encontrarnos y tener relaciones con él, que después nos pagaba”. La hoy adolescentes de 16 años, relato que ” me daba asco esa situación, pero lo hice por que mí mamá no tenía trabajo y yo quería ayudar” sentenció.

Otra de las adolescentes valientes fue CSA, quien también contó que conoció por intermedio de PMB a Zisuela, que por necesidad aceptó la propuesta de mantener relaciones sexuales con él. ” Yo iba por que necesitaba plata.Necesitaba la plata porque estaba estudiando” dijo. Y remarcó al ser consultada si fue amenazada que, ” indirectamente no, pero me dijo el poder que el tenía como concejal y con el poder”.

En el caso de las mujeres mayores que declararon contra Zisuela fue clave el relato de MS , que fue fuerte y contundente: ” Le pedí trabajo y me dijo que si quería trabajo tenía que tener relaciones con él… Accedí por que no tenía ni para darle de comer a mis hijos”.

La misma joven dio detalles de situaciones donde se sintió violentada “Teníamos que hacer lo que él quería y como él quería. Me sentía avasallada …Nos tratábamos de ayudar y tranquilizarnos para que terminará e irnos…”.

Ahora se investigaran los nombres que se dieron en el debate

En el marco del debate, una de las testigos Paula B, relato que Zisuela “organizaba cenas o reuniones donde iban muchas chicas y ahí , se acercaba alguien y te decía que Daniel quería hablar con vos y te ofrecía tener sexo con él a cambio de dinero”. También , contó ” uno de esos encuentros fue en el bar Prince de Cruce Varela ahí éramos varias chicas y vinieron hombres conocidos de la política y el poder de Varela”.

En su alegato la fiscal manifestó su pedido de que se inicie una nueva investigación sobre los dichos de Paula B. ,que en la primera audiencia aseveró a los jueces sobre reuniones “en una casa amarilla alquilada con quincho del Cruce Varela, a la que asistían Hugo Pereyra, Olmedo, Diego Giménez; Darío Olmedo, de ATE, y Cacho Escobar, entre otros hombres”. La representante del Ministerio Público Fiscal, le expreso a este medio que, en caso de que los jueces no hayan solicitado la nueva investigación, ella realizará la presentación correspondiente para su evaluación.

La investigación que lo llevó tras las rejas

Daniel Zisuela fue detenido en Diciembre del 2018. El ex edil (fue presidente del HCD de Florencio Varela), ex titular del gremio gastronómico de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, y también ex presidente del Club Argentino de Quilmes, fue arrestado luego de una investigación de varios meses en su casa, en la localidad de Arturo Seguí de La Plata.

La investigación del caso se inició luego de que el fiscal de la UFI 1 de Berazategui Daniel Ichazo, recibió el testimonio de dos jóvenes que realizaron una denuncia ante el Ministerio Público.

La pesquisa, en tanto, fue realizada por el Gabinete de Cybercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de Berazategui, a partir de escuchas telefónicas.

De acuerdo a lo que se ventiló en el debate oral, la investigación contó con más de 3.000 fojas, incluyó los testimonios de las víctimas- mujeres menores y mayores de edad-, informes de especialistas en cuestiones de trata de personas.

Manifestación en las puertas del Poder Judicial

Como ya se había anticipado,distintas organizaciones de Florencio Varela se autoconvocaron frente a las puertas del Tribunal Criminal N°2 de Quilmes en Av . Hipólito Yrigoyen 475, donde manifestaron su repudio al ex concejal condenado a y de esta manera todo el arco de partidos de izquierda, UCR de Carina Velo, Gen de Estupiñan, MTR, FOL, la izquierda peronista liderada por Suárez, Frente Vamos de Berazategui, CTA Autónoma y agrupaciones de Quilmes, entre otros mostraron su respaldo a las víctimas que en los últimos 20 días declararon a te los magistrados del TOC 2 de Quilmes.

Por Romina Martinez Parfeniuk (Diplomada en Criminalistica y Criminología. Especialista en periodismo judicial)