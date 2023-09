Las profesiones que nos trae a Argentina la era digital

En un mundo digitalizado, la protección de la información se vuelve cada vez más crucial. Los ingenieros de seguridad de la información son responsables de garantizar la integridad y confidencialidad de los datos de las organizaciones. Su experiencia en sistemas de encriptación, detección de intrusiones y desarrollo de políticas de seguridad cibernética es fundamental para proteger la información sensible en un entorno digital.

El sector del entretenimiento en línea es uno de los primeros en ponerse a la vanguardia de las novedades tecnológicas. Ahora puedes trabajar como cajero y estar a cargo de varios juegos , como crupier que vela por el correcto funcionamiento de las reglas o como retransmisor o comentaristas de esas partidas en línea. El entretenimiento ya no es como lo conocíamos antes, existen nuevos perfiles como el streamer, el creador de contenido o el influencer que acaparan los contenidos que consumimos a diario en distintas plataformas.