Las principales tecnologías que han impactado en el entretenimiento digital

A propósito de las series y películas, el streaming es otra de las tecnologías que han impactado de forma positiva al entretenimiento digital. No hay duda de que ha permitido un cambio rotundo en el modo de acceder a este tipo de producciones, con el auge que viven las plataformas dedicadas a su distribución. Además, ha sido determinante en otras áreas que requieren la reproducción de videos en tiempo real. Es que, si una persona juega en el casino en vivo , lo hace gracias al uso de esta innovación. En este caso, el jugador recibe en su dispositivo móvil una transmisión en directo de todo lo que sucede en las mesas de ruleta y blackjack, de modo que pueda apostar sin perderse ningún detalle del juego.

Uno de los principales avances que han impulsado el entretenimiento digital ha sido la red móvil 5G. Es que esta tecnología alcanza velocidades de Internet impensadas hasta hace unos años, con una tasa mínima de retraso. Esto brinda una gran oportunidad a los desarrolladores de juegos, que pueden concentrarse en mejorar desde gráficos hasta efectos especiales, para que los jugadores vivan una experiencia más inmersiva. Además, la llegada de la 5G ha sido muy positiva para los contenidos que se reproducen en streaming, como series y películas, porque los televidentes no tienen que preocuparse por los cortes en la reproducción.