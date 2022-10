Las mejores recomendaciones para hacer envíos internacionales

Si querés saber previamente cuál será el costo total, algunas empresas te facilitarán una calculadora online donde podés tener un precio aproximado del envío. Si no, podés comunicarte directamente con la empresa y pedir un presupuesto detallado que incluya todo lo que necesites.

Muchas personas deciden no asegurar su envío para ahorrar dinero, sin embargo, si tu encomienda es importante, la mejor recomendación es pagar el seguro. No solo te cubrirá si existen daños, sino también en caso de pérdida. El monto del seguro puede cambiar dependiendo del tamaño o tipo de envío, pero siempre es mejor contar con una garantía, en especial si tu encomienda es por motivos comerciales.

Conocer con exactitud el tamaño y el peso de tu encomienda no sólo te ayudará a elegir el mejor tipo de embalaje, sino que también te permitirá contratar el servicio que más te convenga. Los envíos por avión tienen límite de peso y tamaño, y suele ser más costosos porque son de entrega rápida. En cambio, los envíos por barco admiten grandes y pesadas encomiendas y suelen ser más económicos, pero puede durar semanas y hasta meses en llegar.

Podés trasladar prácticamente cualquier tipo de producto, con algunas excepciones lógicas como armas, medicamentos, sustancias explosivas, dinero y otra clase de elementos. Cada país tiene una legislación diferente, por lo que dependiendo del envío, podés necesitar o no permisos especiales, por ello es importante investigar previamente en qué categoría cae tu paquete. Esto es especialmente importante si querés enviar productos de tu tienda, pero es bastante sencillo mandar regalos a familiares en el exterior, o incluso mudarte con todas tus pertenencias.