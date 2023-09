Las Iglesias Evangélicas de Varela marchan este sábado

La Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas de Florencio Varela (FICE) convocó a una marcha pacífica bajo el lema «MARCHAMOS PARA JESÚS». Este evento, que se llevará a cabo el sábado 23 de septiembre a partir de las 14:00 horas, coincide con el mes más significativo para la comunidad: el Mes de la Biblia.

Según señalaron los organizadores a Infosur, la marcha tiene como propósito principal expresar la preocupación y descontento respecto a la pérdida de valores y la promulgación de leyes que se consideran injustas en la sociedad actual. «Bajo el firme compromiso de promover el respeto mutuo y la solidaridad entre individuos, la FICE busca restituir y cuidar a aquellos que se encuentran caídos, maltratados y abandonados en el camino», señalaron en el comunicado de prensa.

La marcha partirá desde la Estación Varela a las 14:00 horas y culminará con una concentración en la Plaza Central, frente al Palacio Municipal de Florencio Varela.

La FICE subraya que la iniciativa de esta marcha surge como un gesto de honra hacia la Palabra de Dios, La Biblia, cuyo contenido sagrado no solo es leído, sino también creído y practicado por la comunidad evangélica. No obstante, el evento está abierto a todos los habitantes de la zona Sur, que comparten la creencia en el poder de la manifestación pacífica y en la importancia de expresar sus creencias de manera respetuosa y constructiva.

Este evento representa un llamado a la reflexión ya la acción colectiva en pro de una sociedad más justa y solidaria, en la que los valores esenciales guían el camino hacia un futuro mejor para todos.