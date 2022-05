Larreta junto a referentes de la Tercera Sección Electoral

Martiniano Molina fue el anfitrión del cónclave, en el que estuvo Agustín Forchieri, armador de Diego Santilli en la Provincia, y del que fueron parte Julian Amendolaggine, concejal de Berazategui, su homónimo de Avellaneda, Maximiliano Gallucci y Pablo Alaniz, ex edil y referente de Florencio Varela. “Fue un gran encuentro que nos permite seguir dialogando con los distintos referentes de la Tercera y llevar una agenda en común. Horacio confía que se puede construir una Argentina mejor, y nosotros creemos que eso mismo es posible para nuestros vecinos”, afirmó Julian.

You may like