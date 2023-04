Larreta anunció medidas para el acceso a la vivienda

Up Next

«En todas las reuniones de vecinos siempre surge la misma preocupación, de lo difícil de encontrar un alquiler por la falta de oferta y, si lo encuentran, lo difícil y lo caro que resulta pagarlo. Entre el costo del alquiler, los gastos, las expensas y la mudanza no hay sueldo y laburo que alcance y menos en esta situación de inflación ya totalmente fuera de control», afirmó Larreta mañana en en la sede de la Comuna 12.