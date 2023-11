La solicitada de los periodistas de la zona que repudia la violencia contra la prensa

Durante los 40 años de Democracia, fuimos testigos de las metodologías poco éticas, hasta controversiales, de una matizada derecha amiga de los grupos económicos quienes intentaron introducir a la prensa independiente en el insensato mundo del vil metal.

Siempre desde la oscuridad, los poderosos sucumbieron ante la posibilidad de ser descubiertos. El vigor de la verdad los obligó a bucear a lo más profundo de la perversidad y, con un neoliberalismo impune como compañero, fueron responsables del horror: José Luis Cabezas fue asesinado de la manera más atroz.

Cabezas fue el emblema de nuestras luchas. Todas y todos nos comprometimos a no cercenar nuestra libertad de expresión ni doblegar nuestros principios. Nos convocó la tristeza, la bronca, el dolor, como colegas, como amigos, amigas y como profesionales. Una consecuencia indeleble en la memoria de todos los aquí firmantes.

Entendemos los tiempos que corren, donde resulta difícil identificar donde yace el poder. Pero sabemos que no importa su forma, no debe ser un medio para un fin o beneficio particular.

Hoy, nos agrupamos ante una serie de hechos que repudiamos con absoluta convicción. Es inadmisible la violencia hacia el periodismo. Nuestro trabajo no puede ser una amenaza para nuestras vidas, debe ser la forma de aportar a la construcción de nuestro país, a la pluralidad de voces. Nunca al silencio.

NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS Y LOS TRABAJADORES DE MEDIOS QUE SUFRIERON HECHOS DE VIOLENCIA Y AMENAZAS POR PARTE DE LA DIPUTADA ELECTA, LILIA LEMOINE, EL CANDIDATO A PRESIDENTE DE “LA LIBERTAD AVANZA”, JAVIER MILEI, Y LOS CUSTODIOS DEL EX PRESIDENTE MAURICIO MACRI.

Por la libertad de expresión y prensa, por la Democracia.

Firma

José Cáceres, Infosur. Víctor Bravo, Cuatro Medios. Gabriel Marcelo Wainstein, Mestiza. Laureano Ciappa, Mestiza. Luis Demitre. Vivían Gutiérrez, El Radar. Alberto De Fazio. Federico Greco, Varela Medios. Carolina Torres, Mestiza. Daniel Symcha, Mestiza. Claudio Navarro. Guillermo Troncoso, Data Judicial. Milton Cardozo, Mestiza. Justo Lamas. Germán Rodríguez. Fernanda Insaurralde. Jorge Tronqui, Semanario Verdad e Investigación. Hernán López. Roberto Di Stefano. Radio Cooperativa Wen Quilmes. Rodolfo Estequin. Carlos Siniscalchi. Carlos Ernesto Taphanel, Director de www.lavozdelgrito.com.ar. Noelia Piñeiro. Eva Irma Blanco. Mariano Draghi (InfoQuilmes). Emmanuel Angelozzi. Matias Russo, Agencia Comunas. José Marino, Letras. Siguen las firmas…