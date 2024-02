La próxima semana se conocerá la pena a un gendarme que abusó de tres niñas en Ingeniero Allan

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 a cargo del Dr. Zurzolo Suarez realizó una audiencia en la que se oralizó el acuerdo en el marco del proceso penal contra un gendarme que en 2020 fue detenido por el presunto abuso sexual de tres menores con las que convivía en la localidad de Ingeniero Allan en el partido de Florencio Varela. La próxima semana se conocerá la resolución del magistrado interviniente.

Según se pudo saber, los hechos salieron a la luz el 14 de enero de 2020 en una casa de 1146 y 1151. En la denuncia consta que el detenido de ahora 38 años, encontró a su hija de 7 años y al padrino de ella, identificado como Alejo M., en la cama y desnudos.

Allí mismo comenzó a golpearlo con sus puños, hasta que logró reducirlo en el piso y dio aviso a las autoridades. Posteriormente se supo que el acusado es efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina, quien prestaba servicios en San Francisco Solano, Quilmes. También, se informó que no poseía arma reglamentaria debido a antecedentes en otra causa en su contra por abuso sexual.



Alejo M., se sentó frente al juez del TOC 2 de barrio La Esmeralda luego de que aceptara junto a su defensor un acuerdo de juicio abreviado cuya resolución se dará a conocer la próxima semana. Sin embargo, el representante del Ministerio Publico Fiscal, Dr. Marcelo Selier solicitó que el acuerdo sea oralizado por las partes, familiares de las víctimas – tres menores de entre 3 y 7 años, y la parte del acusado.



En audiencia presidida por Zurzolo Suarez, el fiscal expresó que se llegó a un acuerdo dado a que las menores víctimas por la experiencia traumática se encontraban imposibilitadas de poder declarar en el juicio oral. Asimismo, solicitó la pena de 14 años para Alejo M., por el delito de abuso sexual reiterado en las tres menores y remarcó que el imputado se aprovechó de la convivencia preexiste – era allegado a las menores- e insto a que se considere como agravante el contexto de género, la relación de poder con cada una de las víctimas por la marcada diferencia de edad (3,7 y 8 años de edad al momento de los hechos).



Desgarrador pedido

Las madres de las menores con sus voces quebradas no dudaron en mirar a quien atacó a sus hijas. F., progenitora de M y G declaró “Quiero justicia por mis hijas. Mis dos niñas son víctimas de este hombre. Pido que le caiga todo el peso de la ley”.

C. mamá de K, la tercer víctima del gendarme Alejo M., explicó “Mi hija tiene 3 años, él aprovecho que nosotros vivimos solos y se aprovechó de la confianza que le teníamos. Hoy mi niña no es la misma nena, no tiene la alegría que tenía, se acuerda aún todo lo que paso. Pido justicia por ellas”.

Por último, S., familiar de las tres niñas fue contundente “Les pido justicia por mis nietas. La verdad que manchó su uniforme. Venía a cuidarnos. Lamento haber tenido a éste hombre cuidándome en la puerta de mi casa…Ningún niño debe de ser violado. Mis nietas no volvieron a ser las mismas. Necesitamos justicia. Él no tiene ni derechosa vivir”.



Resolución

Quedó acordado por las partes que el 23 del corriente, en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela se dará lectura al monto de pena