La oportunidad de vacaciones saludables en el Mar Caribe

Ahora es posible disfrutar de unas maravillosas vacaciones en el Mar Caribe con la certificación de una estadía hotelera 100 por ciento saludable, una oferta innovadora para turistas y visitantes que no pasa desapercibida en estos tiempos pos pandemia.

ATELIER Playa Mujeres “All Iclusive Luxury Resort”, operado por ATELIER de Hoteles, la cadena hotelera mexicana reconocida por su innovador concepto de Hospitalidad Hecha a Mano®, está certificado por Healthy Vacation®.

Una marca que se suma al sello de calidad, combinado armoniosamente por un entorno mágico natural y la creatividad del Arte y Diseño del Arte de México brindando al visitante calidad, seguridad y normas de higiene y salud que los llevará a otro plano de las vacaciones en estos Hoteles Playas Mujeres solo para adultos.

¿Qué es la certificación Healthy Vacation®?

La maravilla del mar caribe con sus aguas cristalinas por un lado y el campo de golf magnífico dan contexto a este verdadero resorts de lujo en Playa Mujeres que se enclava en el verdadero paraíso y le suma la certificación Healthy Vacation®.

El sello busca brindar a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de una estancia 100% saludable e indica que el hotel ha sido capacitado y asesorado por profesionales de la salud, así como el que en sus instalaciones se han implementado una serie de acciones enfocadas específicamente al concepto de vacaciones saludables.

¿Qué se tiene en cuenta para el sello de las vacaciones saludables?

El distintivo Healthy Vacation® se otorga a empresas de la industria de viajes y turismo por cumplir con un programa de asesoramiento y por ofrecer estándares que han sido desarrollados por un grupo de profesionales en salud integral certificados por el IIN (Institute for Integrative Nutrition® of New York).

Para obtener el distintivo Healthy Vacation ®, ATELIER Playa Mujeres ha sido auditado en diversos procesos, enfocados en:

• LEARN HEALTHY: Asesoría en diferentes aspectos de la salud integral.

• EAT HEALTHY: Capacitación sobre los principios básicos de una dieta y las características y cualidades de alimentos.

• DRINK HEALTHY: Entendimiento de la importancia de diferentes líquidos para el correcto funcionamiento del cuerpo.

• TRAIN HEALTHY: Métodos para fomentar la actividad física.

• MEDITATE HEALTHY: Designación de espacios y actividades para la meditación.

• HELP HEALTHY: Fomento de actividades pro-ecológicas.

• CHECK-IN HEALTHY: Aplicación de un cuestionario con preguntas clave, que permite conocer detalles importantes de la salud de los huéspedes.

• GET HEALTHY: Red de Health Coaches a disposición de los huéspedes, para consultas durante su estancia.



Cabe destacar que ATELIER Playa Mujeres es un lujoso resort todo incluido de 5+ estrellas para adultos, mayores de 16 años, que ofrece una sofisticada experiencia, enmarcada por el arte mexicano contemporáneo y una envolvente propuesta culinaria única, que solo es superada por la increíble belleza natural del mar Caribe.



Así mismo, ATELIER Playa Mujeres ofrece a sus huéspedes el protocolo Shielded Vacations o Vacaciones Blindadas. Para conocer a detalle las acciones implementadas en este programa favor de visitar el sitio: https://atelierdehoteles.com.mx/shielded-vacations