La obra clave que Alberto inauguró en Quilmes

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la primera precandidata a Diputada Nacional, Victoria Tolosa Paz, inauguraron la obra integral de la avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, en Quilmes Oeste, que con nuevo pavimento, veredas, luces LED, refugios de transporte público y la ampliación de la red hidráulica, favorecerá la conectividad de los barrios y mejorará la calidad de vida de la comunidad.

“Inaugurar una obra como la de la avenida Santa Fe que no es meramente un pavimento como tantos, que con apoyo de Provincia y de Nación estamos haciendo en el resto de los barrios, sino que tiene que ver con una arteria principal con una conexión del oeste de estos barrios, que eran barrios olvidados, abandonados, invisibilizados también. Y la verdad quiero que sepan mis vecinos y mis vecinas que para este Gobierno Municipal, para el gobernador Kicillof, para el presidente Alberto Fernández, no hay invisibles”, afirmó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y primera precandidata a Concejala del Frente de Todos de Quilmes, Ceci Soler.

La Jefa comunal consideró: “Sabemos que hay muchísimo por hacer, hay deudas históricas, hay mucho que reparar pero trabajamos todos los días incansablemente por lograr estas obras que son el reflejo de lo que vamos a seguir haciendo el nuestro municipio. Esta obra, además de más de 20 cuadras que conectan desde avenida Donato Álvarez hasta Camino General Belgrano, conecta siete barrios, de San Antonio hasta San Cayetano pasando por Kilómetro 13, Dos Avenidas, La Paz, Don Virgilio y Santa Lucía”.

“Nosotros en Quilmes no queremos ser una ciudad dormitorio de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires; el conurbano no puede ser el patio trasero de la Ciudad de Buenos Aires. Con los compañeros intendentes que están hoy aquí, trabajamos para que nuestros vecinos puedan nacer; puedan crecer; puedan desarrollarse; pueden educarse, puedan trabajar en nuestros lugares. Durante los años del gobierno que nos antecedió también se recibieron fondos nacionales, pero la prioridad no era hacer este tipo de obras, sino que era justamente hacer obras y repavimentar avenidas y arterias para llegar más rápido a la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con que hay dos modelos de país: uno que trata de seguir concentrando en la Ciudad de Buenos Aires, y otro que trata de crecer e incluir a los vecinos y vecinas de barrios como este”, concluyó Mayra.

Por su parte, el presidente Fernández, señaló: “Me alegra mucho ver esta hora magnífica casi 25 cuadras, porque se han construido veredas, el acceso para automóviles, se ha dado una muy buena iluminación y también se trabajó mucho en temas hidráulicos. Cuando venía caminando y los vecinos tenían la generosidad acercarse a saludarme, me impresionó mucho que todos daban las gracias. Gracias Alberto, gracias Mayra. Y la verdad es que no deberían agradecer nada porque ustedes tienen derecho a tener estas casas a tener estas calles, a tener esas veredas, a tener esta luz”.

El Mandatario agregó: “Qué pena que se haya tardado tanto. No sé qué políticas se han cocinado acá en Quilmes antes pero la verdad es una lástima que se haya tardado tanto en un lugar tan importante para el desarrollo de Quilmes”.

En esta línea, el ministro Katopodis sostuvo: “Mayra caminó estás cuadras y estos barrios cuando era candidata y visitó a muchos vecinos. Y tenía el sueño de poder cumplir su palabra cuando les decía hace más de 2 años que iba a cambiar Quilmes, que Quilmes se iba a transformar, que iba a concretar el asfalto, la iluminación, los desagües, para que los vecinos tengan lo que se merecían después de 50 años. Mayra tenés que guardar este momento en tu corazón porque cumpliste tu palabra y esto te da la fuerza para seguir haciendo todo lo que necesita tu pueblo de Quilmes que te quiere mucho”.

La obra de la avenida Santa Fe cuenta con 24 cuadras de asfalto (era una calle de tierra) y que conecta en sentido este-oeste al distrito. Los trabajos incluyeron nuevas veredas de hormigón, accesos vehiculares y la extensión de la red hidráulica con cañería, nuevos sumideros y cámaras, además de la incorporación de refugios de transporte público sobre calles transversales, luminarias LED, cruces semaforizados, cartelería, sendas peatonales y demarcación general.

Desde Quilmes, el Presidente inauguró en simultáneo un centenar obras que se realizaron en todo el país, con una inversión total de 22.008 millones de pesos. Por videoconferencia, Fernández se comunicó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con otros mandatarios y autoridades de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires, y de 95 localidades, para la presentación de cinco obras destacadas, del total de 100 que se inauguraron en 99 municipios de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Se trata de trabajos que fueron ejecutados a través de la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, incluyendo al Plan Argentina Hace; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA); y Vialidad Nacional.

También estuvieron presentes los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Ensenada, Mario Secco, y de Ezeiza, Gastón Granados (interino), entre otros jefes comunales, funcionarios nacionales, provinciales y municipales.